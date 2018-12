Steam wird billiger. Das gilt zumindest für besonders erfolgreiche Spiele. Wer als Entwickler oder Publisher mit seinem Produkt mehr als 10 Millionen US-Dollar via Steam eingespielt hat, muss ab diesem Zeitpunkt lediglich 25 Prozent der Umsätze an den Vertriebsgiganten abtreten. Knackt man die Grenze von 50 Millionen US-Dollar, dann sinkt der Provisionsanteil sogar auf 20 Prozent. Umgekehrt behält man logischerweise 80 Prozent der Einnahmen.

Diese Änderung gilt für alle Verkäufe ab dem 1. Oktober 2018 und wurde in einer Bekanntmachung von Steam an die Öffentlichkeit getragen. Bisher galt universell eine 30-Prozent-Regel: Jeder, der auf Steam Spiele, DLCs oder andere Produkte verkauft, muss beinahe ein Drittel der Umsätze an Valve abtreten. Künftig gilt das nur noch für Produkte unterhalb der 10-Millionen-Marke. So Valve:

"Ein großes Netzwerk wie Steam hat mehrere Vorteile, von denen alle Beteiligten profitieren und auch dazu beitragen. Es ist nicht immer einfach diese Beiträge im richtigen Gleichgewicht darzustellen, aber es ist ein wichtiger Faktor für ein gut funktionierendes Netzwerk. Es ist keine Frage, dass erfolgreiche Spiele und deren entsprechend großes Publikum einen erheblichen Einfluss auf diese Netzwerkeffekte haben. Daher ist es für alle Beteiligten wichtig, sicherzustellen, dass Steam auch weiterhin eine attraktive Plattform für sie darstellt."

Bleiben so mehr große Publisher?

So ein Schritt erfolgt natürlich nicht aus reiner Kulanz. Wo kleinere Entwickler besonders im Indie-Bereich maßgeblich auf die Reichweite von Valves Plattform angewiesen sind, rücken immer mehr große Publisher von Steam ab. EA veröffentlicht seit 2011 hauseigene Produkte via Origin, Ubisoft konzentriert sich stark auf Uplay, Blizzard und Activision vertreiben ihre größten Titel mittlerweile via Battle.net. Und auch Bethesda setzt (jüngst mit Fallout 76) auf Bethesda.net.

Dort sparen sich die großen Publisher Provisionen, können ihre eigenen Shops und Ökonomien aufbauen. Klar, Steam bleibt wichtig, weil keine andere Vertriebsplattform so eine Vernetzungskraft hat. Doch die Anpassungen in Valves Abgabenregeln könnten darauf hindeuten, dass man sich hier durchaus bemühen muss, die eigene Plattform attraktiv zu halten.

Übrigens: Valve ändert zudem einige Vertragsstatuten, die Publishern künftig erlauben, öffentlich über ihre Steam-Verkaufszahlen zu sprechen. Warten wir mal ab, was sich daraus für interessante Erkenntnisse ergeben.

