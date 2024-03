Steam: Spiele-Bibliotheken zu teilen wird bald so einfach wie nie

Steam macht es mit der sogenannten Steam-Familie deutlich einfacher, Spiele zu teilen.

Wollt ihr auf Steam Spiele ausprobieren, ohne sie gleich selbst zu kaufen? Über die Familienbibliothek könnt ihr auf die Sammlung eurer Freunde oder Familie zugreifen. Diese Funktion war bisher allerdings eingeschränkt. Nun befindet sich die überarbeitete Steam-Familie in der Beta, mit der es bald deutlich leichter werden soll, Spiele auf diese Art zu teilen.

Was bringt die Steam-Familie Neues?

Die wichtigste Neuerung betrifft die wohl größte Einschränkung der Familienbibliothek, die jetzt (teilweise) wegfällt. Bisher konntet ihr eure Spiele zwar mit mehreren anderen Accounts teilen, allerdings war es nur einer Person gleichzeitig möglich, auf eure Bibliothek zuzugreifen. Wart ihr also gerade in einem Spiel aktiv, konnten andere kein Spiel in eurer Sammlung nutzen.

Mit der neuen Steam-Familie ist es nun möglich, dass ihr etwa Helldivers 2 aus eurer Bibliothek spielt, während ein Familienmitglied in dem von euch gekauften Baldur's Gate 3 aktiv ist. Allerdings könnt ihr nicht beide Helldivers 2 spielen, wenn es nur einmal gekauft wurde.

Allerdings gelten auch für die neue Familienbibliothek einige Einschränkungen und Regeln. Die wichtigsten führen wir euch kurz auf:

Insgesamt können nur sechs Mitglieder Teil einer Familie sein. Legt ihr also eine Familienbibliothek an, könnt ihr maximal fünf weitere Accounts hinzufügen. Allerdings müssen alle Mitglieder dem selben Haushalt angehören. Teilbare Spiele: Grundsätzlich könnt ihr auf jedes Spiel aus der geteilten Bibliothek zugreifen. Aber nicht alle Steam-Spiele können geteilt werden. Eine vollständige Liste teilbarer Spiele gibt es hier.

Grundsätzlich könnt ihr auf jedes Spiel aus der geteilten Bibliothek zugreifen. Aber nicht alle Steam-Spiele können geteilt werden. Eine vollständige Liste teilbarer Spiele gibt es hier. Offline-Modus: Geteilte Spiele aus einer anderen Bibliothek könnt ihr auch im Offline-Modus spielen.

Geteilte Spiele aus einer anderen Bibliothek könnt ihr auch im Offline-Modus spielen. Spielstände und Achievements: Greift ihr auf ein geteiltes Spiel zu, bekommt ihr eure eigenen Spielstände und verdient selbst Achievements. Auch Workshop-Inhalte werden nur für euren Account hinzugefügt und heruntergeladen.

Greift ihr auf ein geteiltes Spiel zu, bekommt ihr eure eigenen Spielstände und verdient selbst Achievements. Auch Workshop-Inhalte werden nur für euren Account hinzugefügt und heruntergeladen. Kindersicherung: Den Zugriff auf die Familienbibliothek könnt ihr für einzelne Accounts auf bestimmte Spiele und Zeiten begrenzen, sowie Kauf- oder Zugriffswünsche annehmen.

Den Zugriff auf die Familienbibliothek könnt ihr für einzelne Accounts auf bestimmte Spiele und Zeiten begrenzen, sowie Kauf- oder Zugriffswünsche annehmen. Beitritt und Ausschluss: Seid ihr einer Familie beigetreten, könnt ihr frühestens nach einem Jahr wieder eine neue Familie gründen, oder ihr beitreten. Verlässt jemand die Familie, wird außerdem der Platz für ein Jahr gesperrt. Mitglieder können obendrein aus einer Familie ausgeschlossen werden.

Seid ihr einer Familie beigetreten, könnt ihr frühestens nach einem Jahr wieder eine neue Familie gründen, oder ihr beitreten. Verlässt jemand die Familie, wird außerdem der Platz für ein Jahr gesperrt. Mitglieder können obendrein aus einer Familie ausgeschlossen werden. Bann: Wird ein Familienmitglied wegen Betrugs gebannt, gilt der Bann für alle Familienmitglieder.

Wie aktiviere ich die neue Familienbibliothek?

Da sich die neue Funktion bisher noch in der Beta befindet, müsst ihr zunächst an der Client-Beta teilnehmen. Dazu müsst ihr diese Schritte befolgen:

Klickt in Steam oben links auf Steam und wählt im Menü die Einstellungen aus.

und wählt im Menü die aus. Klickt im Bereich Oberfläche unter der Option Client-Beta-Teilnahme auf das Auswahlmenü.

unter der Option auf das Auswahlmenü. Wählt in der Liste die Option Steam Families Beta aus und startet Steam anschließend neu.

Jetzt wird die Beta-Version installiert und ihr könnt eure neue Familienbibliothek einrichten: