Welche Spiele dürfen auf Steam erscheinen - und wann muss Valve einen Riegel vorschieben? Zu dieser Frage vertritt die Vertriebsplattform seit 2018 eine ziemlich liberale Ansicht (wir berichteten): Solange ein Titel nicht gerade heraus illegal ist oder es sich um reine Trolling handelt (wie beim AIDS Simulator), steht der Freigabe auf Steam prinzipiell nichts im Wege. Bevor die Schotten geöffnet werden können, will Steam allerdings noch einige Filterfunktionen implementiert. Und das dauert offenbar länger als gedacht.

So sollen User klar entscheiden können, welche Inhalte sie auf ihrer Steam-Seite sehen können, bevor beispielsweise Spiele mit pornografischen Bestandteilen ungefiltert im Shop landen. Bis dahin können allerdings noch Monate verstreichen. Das kommuniziert Valve gegenüber Entwickler Dharker, der seine anzügliche Visual Novel Negligee: Love Stories bei Steam freigeben lassen wollte.

Obwohl er sich an die Vorschriften gehalten hat, bleibt die Zustimmung von Steam bisher aus. Valve-Mitarbeiter SeanJ äußert sich unter der Anfrage:

"Wir sind gerade dabei, einige neue Kunden-Features in Steam einzubauen, die ihnen mehr Möglichkeiten gibt, darüber zu entscheiden, welche Inhalte sie auf ihrer Startseite sehen. Dein Spiel bietet Inhalte, für die wir diese neuen Komponenten installiert haben möchten. [...] Wir haben kein konkretes Datum für diese Neuerungen, folglich bitten wir um Geduld. [...] Es wird voraussichtlich noch Monate dauern."

Gegenwärtig umgehen beispielsweise Visual Novels mit Hentai-Flair den Pornografie-Stempel, indem sie zensierte Fassungen auf Steam hochladen, die dann eine Freigabe erhalten. Kurioserweise beteuert auch Dharker, dass es sich bei Negligee: Love Stories um so eine geschnittene Version handelt, allerdings verweigert Valve nach wie vor die Freigabe.

