900 Spiele-Demos im Steam Game Festival: Welche könnt ihr empfehlen?

Das große Steam Game Festival geht in die Summer Edition. Vom 16. Juni bis zum 22. Juni um 19 Uhr könnt ihr über 900 Demos von allerlei kommenden Spielen ausprobieren und schauen, welche Spiele für euch interessant sind. Aber wer soll das denn alles spielen?

Wir haben euch in unserer Übersicht zum Steam Game Festival eine kleine Liste mit Empfehlungen zusammengestellt, von denen wir glauben, dass sie euch gefallen könnten. Zu einigen Demos haben wir bereits im Rahmen von Find Your Next Game Previews geschrieben.

Etwa zu dem Rollenspiel Solasta: Crown of the Magister. Das Fantasy-RPG will euch mit taktischen Rundenkämpfen und einem Setting im D&D-Universum überzeugen. Kollege Peter findet Solasta teilweise sogar spannender als Baldur's Gate 3:

Neben Solasta können wir euch aktuell noch eine Preview zu Drone Swarm, eine Spielvorstellung zu Everspace 2 und Maurice Einschätzung zu Iron Harvest anbieten. Alle vier Spiele könnt ihr aktuell als Demo im Steam Game Festival spielen.

Wer noch mehr Spiele-Empfehlungen von uns braucht, sollte auf jeden Fall einen Blick in unseren Find Your Next Game Programmplan werfen, denn wir stellen euch den ganzen Juni über zusammen mit GamePro und MeinMMO jeden Tag fantastische Spiele vor.

Was sind eure Geheimtipps?

Abgesehen von unseren Previews und Empfehlungen gibt es unter den Demos aber noch jede Menge versteckter Perlen, die wir noch nicht aufgelistet haben. Da kommt ihr ins Spiel: Schreibt uns in die Kommentare, welche Demos aus dem Steam Game Festival sich auf jeden Fall lohnen und warum ihr sie so fantastisch fandet.

Wer während des Steam Game Festivals keine Zeit hat oder noch mehr Empfehlungen aus der GameStar-Community braucht, kann sich auch unsere Community-Geheimtipps zu Horrorspielen oder die laut euch besten Strategiespiele anschauen:

Auf diese Weise können andere Leser direkt sehen, welche spannenden Spiele sie vielleicht bisher in der Demo-Flut übersehen haben und welche potentiellen Wunschlisten-Kandidaten sich dazwischen verstecken. Wir freuen uns auf eure Vorschläge!