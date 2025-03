Dieses Wochenende schickt euch Steam kostenlos in einen realistischen Survival-Shooter

Ganz so romantisch wird's in Deadside nicht.

Da ist die nächste Woche schon wieder rum und mit ihr verabschiedet sich auch so langsam der März. Damit ihr in den letzten Stunden dieses Monats gut mit Stoff zum Spielen versorgt seid, kredenzt euch Steam ein weiteres Mal ein kostenloses Spiel zum Ausprobieren.

Dieses Mal erwartet euch knallharte Survival-Action in einem realistischen Multiplayer-Spiel, das ein wenig an die guten alten Tage von DayZ erinnert.

Kostenlos ausprobieren: Deadside

1:49 DayZ-Konkurrent Deadside zeigt seine Vielfalt im Release-Trailer

Genre: Survival/Action | Release: Dezember 2024 | Kostenlos spielen bis: 31. März 2025 Zum kostenlosen Spiel

Deadside hat bereits zu seinem Early-Access-Release dem Genre-König DayZ ordentlich Konkurrenz gemacht. Auch hier kämpft ihr gemeinsam mit anderen Spielerinnen und Spielern in einer postapokalyptischen Welt um wertvolle Rohstoffe und versucht zu überleben.

Bewaffnet mit authentischen Waffen geht ihr auf Raubzüge, baut eure Basis aus und errichtet Verteidigungsmaßnahmen. Ihr könnt dabei selbst entscheiden, ob ihr eure Mitspieler als Verbündete oder Feinde betrachtet.

Neben den menschlichen Charakteren stoßt ihr zudem auf NPCs, die euch eure Beute streitig machen wollen oder Gebiete patrouillieren. Legt ihr diese um, werdet ihr mit Moneten belohnt, die ihr wiederum in sicheren Zonen auf den Kopf hauen oder für einen Handel mit anderen Spielern nutzen könnt.

Auf Steam kam der Survival-Shooter mit einer durchschnittlichen Bewertung von 77 Prozent bisher ziemlich gut an. Wenn euer Interesse geweckt ist, könnt ihr Deadside noch bis zum 31. März kostenlos spielen. Bis zum 4. April ist das Spiel im Sale für weniger als 15 Euro zu haben.

