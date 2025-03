Prime Gaming im März 2025: Zwei Gangster-Open-Worlds und 19 weitere Spiele kostenlos

Im März 2025 könnt ihr als Abonnentin oder Abonnent von Amazon Prime das New York der 1940er-Jahre besuchen.

Im März 2025 könnt ihr euch mit 21 Titeln über eine mächtige Summe an Spielgeschenken freuen, für die ihr sonst bares Geld zahlen müsstet. In diesem Monat werdet ihr in Mafia 2, Saints Row: The Third Remastered und Crime Boss: Rockay City mehrfach zum skrupellosen Ganoven.

Um euer Karma jedoch nicht zu sehr in Mitleid zu ziehen, könnt ihr auch in Wolfenstein: The Old Blood als Held gegen ein mächtiges, autoritäres Regime kämpfen.

Wie immer gibt’s die Spiele als Keys für verschiedene Plattformen wie Epic, GOG oder über die Amazon Games App. Abholen könnt ihr sie auf der offiziellen Website von Amazon Prime Gaming:

Highlight: Mafia 2 - Definitive Edition

0:29 Mafia 2 Definitive Edition - So sieht das Remaster des Klassikers aus

Autoplay

Genre: Open-World-Shooter | Release: Mai 2020 | Entwickler: Hangar 13/D3T

Im Mafia 2 wird der Kriegsheld Vito Scaletta mit den Schulden seines Vaters konfrontiert und sieht sich gezwungen, gemeinsame Sachen mit der Mafia zu machen. Dort kann er sich an der Seite seines Kumpels Joe Vito schnell beweisen und steigt in der Gangster-Familie immer weiter auf. Doch seine Verbrechen gehen nicht ohne schwerwiegende Konsequenzen einher.

Die Definitve Edition umfasst nicht nur das Hauptspiel von Mafia 2, sondern auch alle erschienenen Erweiterungen. Außerdem liefert es erstmals HD-Grafiken für das Spiel, durch die das Empire Bay der 40er- und 50er-Jahre noch atmosphärischer wird.

Wir haben das Remaster für euch getestet und loben die nach wie vor grandiose Geschichte und die gelungene verbesserte Optik. Wir kritisieren hingegen, dass einige Elemente wie die Animationen und das Deckungssystem nicht mehr zeitgemäß sind. Den gesamten Test findet ihr hier.

Alle kostenlosen Spiele im März 2025

Unser Highlight haut euch nicht aus den Socken? Das ist zwar schockierend, jedoch kein Problem! In der folgenden Liste verraten wir euch alle weiteren kostenlosen Spiele im März 2025 sowie für welche Plattformen die Keys gelten.

Jetzt verfügbar

2:47 Shooter Crime Boss: Rockay City zeigt zum Launch den Mix aus Payday und GTA

13. März

20. März

4:37 Wolfenstein: The Old Blood - Test-Video: »Oldschool« heißt nicht automatisch »veraltet«

27. März

Ein weiteres Highlight dürfte für viele das Remaster von Saints Row: The Third sein, in dem ihr euch als Gangster-Bande mit dem mächtigen Syndikat anlegt. Bei dem kleinen Bruder von GTA wird der Regler für überdrehte Handlungen und Absurditäten gerne mal weiter gedreht, als es die Anzeige zulässt - perfekt, um den kreativen Geist voll und ganz zu entfalten.