Valve macht einen großen Schritt, um Gamern das Spielen unter Linux zu erleichtern. Mit einer neuen Version von Steam Play veröffentlicht man eine eigene Distribution des Tools Wine, die Valve Proton nennt. Mit dem Programm ist es möglich, Spiele unter Linux zu zocken, die das Betriebssystem nicht von sich aus unterstützen. Proton ist dabei direkt in den Steam-Client für Linux integriert. macOS wird vom neuen Steam Play nicht offiziell unterstützt.

So nutzt ihr das neue Steam Play - Die Anleitung von Valve

Bislang ist das neue Steam Play noch in der Beta und Valve damit beschäftigt, die Spiele im Steam-Katalog auf Kompatibilität mit Proton zu testen. Derzeit ist die Liste noch übersichtlich. Folgende Spiele werden offiziell unterstützt:

Wie erwähnt ist Valve aber schon fleißig dabei, weitere Spiele zu testen. Die Liste dürfte also zügig wachsen. Falls ihr experimentierfreudig seid, könnt ihr aber auch selbst jedes Spiel in eurer Steam-Bibliothek unter Linux ausprobieren. Wie ihr die dafür notwendigen Einstellungen vornehmt, erklärt Valve im eigenen Blog.

Steam-Historie - Die Entwicklung von Valves Online-Plattform ansehen

Zukünftig können erfolgreich überprüfte Spiele mit Steam-Play-Funktionalität werben, in der Beta ist das aber noch nicht erlaubt. Für den Käufer heißt das, das ein solches Spiel unter Windows und Linux (mitunter auch auf dem Mac) spielbar ist. Wer eine Version kauft, erhält die anderen kostenlos dazu.

Kompatibilität heißt dabei nicht, dass man ein Spiel irgendwie ans Laufen bekommt. Durch Proton will Valve eine sehr gute Spielbarkeit sicherstellen. Folgende Features gehören dazu:

Abseits einiger Leistungseinbußen (besonders bei Spielen, die Vulkan nicht unterstützen) soll es also ein rundes Spielerlebnis ohne Einschränkungen geben.

Valve stellt Proton zudem als Open-Source-Projekt zur Verfügung. So können Entwickler verbesserte Versionen des Tools erstellen, um die Kompatibilität noch weiter zu verbessern.

Riesiges Level-Up bei GameStar Plus

GameStar Plus wächst - und bekommt ein neues Team. Das bedeutet: Mehr Inhalt, mehr Service, mehr Zuhören! Denn wir wollen die Wünsche unserer Plus-Mitglieder künftig noch besser erfüllen, sei’s mit spannenden Artikel und Videos, sei’s mit unserem verbesserten Kundenservice. Zum Start des neuen Plus gibt es zudem neue Formate und besondere Titelstorys, etwa zur Mod Fallout: Cascadia, die nicht nur eine riesige Spielwelt, sondern auch mehr Rollenspiel bringt als Fallout 4. Das ist neu bei GameStar Plus