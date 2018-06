Spielt ihr seit Jahren nur Dota 2 und Team Fortress 2, dürfte der Wert eures Steam-Accounts überschaubar sein. Schlagt ihr hingegen bei einem Blockbuster nach dem anderen zu, sind in euer Konto ein paar Euros mehr geflossen. Aber wie viel Geld habt ihr genau ausgegeben? Diese Frage beantwortet eine neue Statistik, die direkt von Valve kommt.

Um sie aufzurufen, meldet euch zunächst bei Steam an. Dann klickt ihr oben links auf den Reiter »Hilfe«, danach auf »Steam-Support«, »Mein Account«, »Daten Ihres Steam-Accounts« und schließlich auf »Genutztes externes Guthaben«. Oder ihr klickt alternativ direkt auf diesen Link.

Plus-Report: Steam in Zahlen - Was die Steam-Statistiken über uns Spieler verraten

Gesamtausgaben und alte Ausgaben

Die Statistik behandelt drei Dinge: »TotalSpend«, »OldSpend« und »PWSpend«. »TotalSpend« fasst eure gesamten Ausgaben zusammen, die ihr jemals mit eurem Account getätigt habt. Dazu zählen sowohl euer Steam-Guthaben als auch das Geld für Spielkäufe. »OldSpend« umfasst hingegen nur alle Ausgaben vor April 2015.

Das »PW« in »PWSpend« steht für »Perfect World«. Dabei handelt es sich um einen Publisher, der in China Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive vertreibt. Wohnt ihr in China und habt in eines der beiden Spiele Geld gesteckt, wird das unter diesem Punkt aufgelistet.

Wenn ihr mit euren Ausgaben zufrieden seid und noch Platz in eurer Bibliothek habt, dürfte euch der Steam Summer Sale 2018 entgegenkommen. Der beginnt voraussichtlich noch diese Woche.