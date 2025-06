Die 15 beliebtesten Spiele zum Starts des Steam Next Fests: Platz 1 zeigt, warum das Event so wichtig ist

Bei den 15 beliebtesten Demos des Steam Next Fests ist bestimmt auch für euch was dabei.

Das zweite Steam Next Fest 2025 ist gestartet und gibt euch bis zum 16. Juni um 19 Uhr die Chance, über 2.000 kommende Spiele kostenlos auszuprobieren. Während manche Demo-Versionen auch nach dem Event verfügbar bleiben, verschwinden einige in wenigen Tagen.

Die ersten Spiele-Fans haben sich schon kräftig durch das Event gespielt und einige Titel ausprobiert. Dabei hat sich auch herauskristallisiert, welche Demos die Spielerinnen und Spieler besonders interessant finden. Außerdem zeigt der Platz 1, warum das Event für Fans so wichtig ist.

Wir haben euch die 15 meistgespielten Titel im Rahmen des Steam Next Fests herausgesucht. Eine Übersicht mit allen knapp 2.000 Demos findet ihr auf Steam.

Platz 1 - Vindictus: Defying Fate

Genre: Action/Rollenspiel

Action/Rollenspiel Entwickler: Nexon

Nexon Publisher: Nexon

Vindictus: Defying Fate ist ein actionreiches Rollenspiel, bei dem ihr in klassischer Souls-Manier den Kampf gegen mächtige Boss-Gegner perfektionieren müsst, um siegreich vom Schlachtfeld zu gehen. Ihr habt die Wahl zwischen unterschiedlichen Charakteren samt einzigartigen Fähigkeiten, mit denen ihr durch eine unbarmherzige Fantasy-Welt reist und einer klassischen Rollenspiel-Geschichte nachgehen könnt.

Durchwachsenes Feedback: Die Demo von Vindictus: Defying Fate klingt für viele Spielerinnen und Spieler offenbar höchst interessant, immerhin haben sie auf Steam zeitweise über 40.000 Menschen gleichzeitig gespielt. Überzeugen konnte sie jedoch gerade mal die Hälfte. Nur 46 Prozent der Bewertungen fallen positiv aus, was wieder mal zeigt, warum es so wichtig ist, Spiele ausprobieren zu können.

Die Kritik ist schwer auf bestimmte Punkte herunterzubrechen. Genannt werden etwa technische Probleme, eine veraltete Steuerung, störende Bildeffekte und fragwürdige Datenschutzrichtlinien. Viel Lob erhalten hingegen die interessanten und cool designten Gegner. Bezüglich des Kampfsystems gehen die Meinungen völlig auseinander.

Die meistgespielten Demos im Überblick

Platz 2: Jump Ship (Genre: Mix aus Ego- und Weltraum-Shooter für Koop-Fans | Entwickler: Keepsake Games | Gleichzeitige Spieler: 9.843)

Platz 3: Pioner (Genre: Action-MMO-Rollenspiel im Stil von Fallout und Stalker | Entwickler: GFAGAMES | Gleichzeitige Spieler: 9.661)

(Genre: Action-MMO-Rollenspiel im Stil von Fallout und Stalker | Entwickler: GFAGAMES | Gleichzeitige Spieler: 9.661) Platz 4: Half Sword (Genre: Humorvolle Mittelalter-Schwertkampf-Simulation | Entwickler: Half Sword Games | Gleichzeitige Spieler: 7.870)

Platz 5: Stellar Blade (Genre: Hochwertiges Sci-Fi-Soulslike, das zuvor exklusiv auf der PS5 veröffentlicht wurde | Entwickler: Shift Up Corporation | Gleichzeitige Spieler: 5.568)

(Genre: Hochwertiges Sci-Fi-Soulslike, das zuvor exklusiv auf der PS5 veröffentlicht wurde | Entwickler: Shift Up Corporation | Gleichzeitige Spieler: 5.568) Platz 6: UFL (Genre: Kostenlose Fußball-Simulation mit lizenzierten Spielern | Entwickler: XTEN Limited | Gleichzeitige Spieler: 5.058)

(Genre: Kostenlose Fußball-Simulation mit lizenzierten Spielern | Entwickler: XTEN Limited | Gleichzeitige Spieler: 5.058) Platz 7: Escape from Duckov (Genre: Top-Down Extraction-Shooter - mit Enten | Entwickler: Team Soda | Gleichzeitige Spieler: 4.164)

(Genre: Top-Down Extraction-Shooter - mit Enten | Entwickler: Team Soda | Gleichzeitige Spieler: 4.164) Platz 8: Warborne Above Ashes (Genre: Bunter Sci-Fi-Mix aus MMORPG und MOBA | Entwickler: Pumpkin Studio | Gleichzeitige Spieler: 3.515)

(Genre: Bunter Sci-Fi-Mix aus MMORPG und MOBA | Entwickler: Pumpkin Studio | Gleichzeitige Spieler: 3.515) Platz 9: Star Birds (Genre: Entspanntes Ressourcen-Management-Spiel der Dorfromantik-Macher | Entwickler: Toukana Interactive | Gleichzeitige Spieler: 3.038)

Platz 10: Deltarune Chapter 1 & 2 (Genre: Pixeliges Rollenspiel mit komplexer Handlung und einzigartigem Kampfsystem | Entwickler: tobyfox | Gleichzeitige Spieler: 2.545)

(Genre: Pixeliges Rollenspiel mit komplexer Handlung und einzigartigem Kampfsystem | Entwickler: tobyfox | Gleichzeitige Spieler: 2.545) Platz 11: Dead As Disco (Genre: Stylishes Rhythmus-Kampfspiel in einer bunten Disco | Entwickler: Brain Jar Games | Gleichzeitige Spieler: 2.476)

(Genre: Stylishes Rhythmus-Kampfspiel in einer bunten Disco | Entwickler: Brain Jar Games | Gleichzeitige Spieler: 2.476) Platz 12: Quarantine Zone: The Last Check (Genre: Simulation in der ihr während eine Zombie-Apokalypse eure eigene Quarantäne-Zone leitet | Entwickler: Brigada Games | Gleichzeitige Spieler: 2.424)

Platz 13: Ratatan (Genre: Stylishes Rhythmus-Roguelike mit abwechslungsreichen Kämpfen und zahlreichen Charakteren | Entwickler: TVT Co. Ltd./Ratata Arts | Gleichzeitige Spieler: 1.789)

(Genre: Stylishes Rhythmus-Roguelike mit abwechslungsreichen Kämpfen und zahlreichen Charakteren | Entwickler: TVT Co. Ltd./Ratata Arts | Gleichzeitige Spieler: 1.789) Platz 14: Ball X Pit (Genre: In einer Dark-Fantasy-Welt bekämpft ihr in dem Action-Roguelite eure Gegner mit abprallenden Bällen | Entwickler: Kenny Sun | Gleichzeitige Spieler: 1.659)

(Genre: In einer Dark-Fantasy-Welt bekämpft ihr in dem Action-Roguelite eure Gegner mit abprallenden Bällen | Entwickler: Kenny Sun | Gleichzeitige Spieler: 1.659) Platz 15: Mimesis (Genre: Koop-Survival-Horror, bei dem eure Gegner eure Team-Kameraden imitieren | Entwickler:ReLU Games | Gleichzeitige Spieler: 1.601)

Die 15 eben aufgeführten Spiele sind nur ein winziger Ausblick dessen, was euch beim Steam Next Fest erwartet. Mit dem Summer Game Fest fand zudem letztes Wochenende ein großes Branchen-Event statt, auf dem unter anderem das neue Call of Duty enthüllt wurde. Wir haben die wichtigsten Infos zusammengetragen und ihr könnt sie nun in der Box oben nachlesen.