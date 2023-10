Auf Steam startet heute ein riesiges Event, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet

Auf Steam könnt ihr ab heute wieder hunderte Spiele kostenlos ausprobieren.

Es ist mal wieder so weit: Das Steam Next Fest kehrt heute zurück! Das riesige Steam Event bietet euch erneut exklusiven Zugang zu Hunderten von Demoversionen, mit denen ihr Spiele schon lange vor ihrem Release kostenlos ausprobieren und spannende Entdeckungen auf eure Wunschliste packen könnt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Start des Steam Next Fest.

Wann genau findet das Steam Next Fest statt?

Das Steam Next Fest startet am 9. Oktober 2023 um 19 Uhr und endet am 16. Oktober 2023 zur selben Uhrzeit.

Welche Spiele sind beim Steam Next Fest dabei?

Vor einigen Tagen hat Valve bereits einige Spiele für das aktuelle Steam Next Fest in einem Trailer präsentiert:

1:12 Steam: Bald wieder Zugang zu hunderten Spielen vor Release, erste bestätigte Titel im Trailer

Unter anderem dabei sind: Die Definitive Edition von Stronghold, Checkmate Showdown (eine absurde Mischung aus Schach und Fighting Game), das Zwergen-Roguelike Below the Stone und der Mech-Brawler Battlecore Robots.

Die Highlights des Steam Next Fests

Die vollständige Liste mit allen Titeln werdet ihr am 9. Oktober 2023 um 19 Uhr auf der Event-Webseite finden können - allerdings haben schon viele spannende Spiele ihre Teilnahme am Next Fest bestätigt oder ihre Demos bereits frühzeitig veröffentlicht:

Enshrouded: Eine Survival-Sandbox aus Deutschland mit riesiger Open World.

The Thaumaturge: In diesem storylastigen Rollenspiel geht ihr in Warschau im Jahr 1905 auf Geisterjagd.

Robocop: Rogue City: Der Shooter fängt die Stimmung des 80er-Jahre-Actionfilms perfekt ein und bietet in seiner Demo mehrere Stunden Spielspaß. Die erste Mission aus der Demo könnt ihr hier sehen:

23:51 Die ersten 20 Minuten im Robocop-Shooter

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Das actionlastige Echtzeitstrategiespiel im beliebten Warhammer-Universum lässt euch die ersten drei Missionen der Story-Kampagne erleben und gegen Grünhäute und Untote kämpfen.

Pioneers of Pagonia: Das neueste Werk von Sieder-Erfinder Volker Wertich setzt auf alte Stärken, die bei Ubisoft im Laufe der Jahre verloren gegangen sind - unvergleichlicher Wuselfaktor und komplexe Produktionsketten.

Ghostrunner 2: Im Nachfolger des Überraschungshits kämpft ihr euch wieder mit viel Akrobatik durch eine düstere Cyberpunk-Welt.

Für die GameStar-Leserinnen und -Leser gibt es auf dem Steam Next Fest wieder viele spannende Titel zu entdecken. Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten und müsst ihr unbedingt ausprobieren? Klassischer Siedler-Spaß in Pioneers of Pagonia? Open World und Basenbau in Enshrouded? Oder doch etwas ganz anderes? Schreibt es uns in die Kommentare!