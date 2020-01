Valve verfolgt bekanntlich eine sehr liberale Politik, wenn's darum geht, wer auf Steam welche Art Spiel veröffentlichen darf. In der Vergangenheit führte das häufig zu Kritik, weil der Markt von Billigprodukten mit mangelhafter Qualität überflutet wurde. Als Reaktion wurde der Algorithmus so angepasst, dass diese »Asset Flips« bei den meisten Nutzern nicht mehr in den Vorschlägen auftauchen - sie landen aber dennoch auf Steam selbst. Kein Wunder also, dass 2019 ein neuer Rekord an veröffentlichten Spielen geknackt wurde.

8.339 Spiele wurden 2019 bei Steam released. Mit in die Statistik fließen auch Non-Gaming-Produkte, also bestimmte Software-Anwendungen, allerdings keine DLCs. Monatlich erschienen zwischen 600 und 800 Titeln, nie mehr, nie weniger. Gegenüber 2018 verzeichnet Steam hier allerdings nur ein kleines Wachstum: 8.234 Spiele erschienen im Jahr davor.

Damit sinkt die Wachstumskurve aufs Jahrzehnt gerechnet rapide ab. Folgendermaßen sahen die Zahlen in den Jahren davor aus:

2014: 1.650 neue Spiele erscheinen auf Steam.

2015: 2.641 neue Spiele erscheinen auf Steam.

2016: 4.405 neue Spiele erscheinen auf Steam.

2017: 6.324 neue Spiele erscheinen auf Steam.

2018: 8.234 neue Spiele erscheinen auf Steam.

2019: 8.339 neue Spiele erscheinen auf Steam.

Es bleibt also sehr spannend, wie sich die Zahlen in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Hat Steam einen natürlichen Sättigungspunkt erreicht? Was denkt ihr?

