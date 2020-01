Steam Awards: Sekiro wird Game of the Year, hier alle anderen Gewinner

In acht Kategorien sollte die Steam-Community ihre Sieger küren: Die Nominierten der Steam Awards 2019 wurden im Rahmen des Steam Winter Sale Ende Dezember zur Wahl gestellt, jetzt stehen die Sieger fest. Den großen »Spiel des Jahres«-Preis schnappt sich From Software. Sekiro wird Game of the Year.

Aber auch die anderen Kategorie-Gewinner können sich sehen lassen. Im Folgenden findet ihr alle Kategorien und alle Nominierungen. Die Sieger sind jeweils fett markiert.

Kategorie »Spiel des Jahres«

Zur Erklärung: Als Spiel des Jahres kürt Steam Spiele, die das rundum beste Gesamtpaket abliefern. Zwar feiert der Beschreibungstext auf Valves Gewinner-Übersicht Sekiro fälschlicherweise für seinen grandiosen Multiplayer (den es nicht gibt), doch auch in allen anderen Bereichen (Gameplay, Story) scheint das Spiel die Community zu begeistern.

Gewinner: Sekiro: Shadows Die Twice

Resident Evil 2 Remake

Star Wars Jedi: Fallen Order

Destiny 2

Devil May Cry 5

Kategorie »VR-Spiel des Jahres«

Diese Kategorie erklärt sich quasi von selbst. Dass Valve durchaus an den fortdauernden Erfolg von VR-Technologie glaubt, zeigen nicht zuletzt Valves Index VR sowie die Ankündigung von Half-Life: Alyx. Bei den Steam Awards staubt derweil Beat Saber mit seinem Mix aus Rhythmus-, Sport- und Musik-Gameplay ab.

Gewinner: Beat Saber

Blade & Sorcery

Gorn

Borderlands 2 VR

Five Nights at Freddy's: Help Wanted

Kategorie »Werk der Liebe«

Hinter der ominösen Bezeichnung »Werk der Liebe« verbirgt sich eine Kategorie, die die beste Langzeitpflege auszeichnet - also Service Games, die auch nach Release noch spannende neue Inhalte erhielten. Hier siegt GTA 5 mit seinen DLC-Releases.

Gewinner: GTA 5 / GTA Online

Warframe: Empyrean

Rainbow Six: Siege

CS:GO

Dota 2

Kategorie »Innovativstes Gameplay«

Manche Spiele drehen sich vor allem um eine besonders kreative Idee und entwickeln daraus einen einzigartigen Gameplay-Mix. Steam kürt hier My Friend Pedro zum Sieger, eine 2D-Ballerei mit Max-Payne-Akrobatik.

Gewinner: My Friend Pedro

Baba Is You

Slay the Spire

Oxygen not included

Planet Zoo

Kategorie »Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story«

Auch hier erklärt sich das Programm durch den Namen: Einige Spiele wurden besonders wegen ihrer Story von der Community geliebt. Sieger ist die herzerwärmende Mittelalter-Geschichte A Plague Tale.

Gewinner: A Plague Tale: Innocence

Disco Elysium

Far Cry: New Dawn

Gears 5

Greedfall

Kategorie »Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind«

Bei den Steam Awards werden Spiele auch dafür ins Rampenlicht gestellt, uns an die eigenen Grenzen und darüber hinaus treiben. Hier gewinnt Mortal Kombat 11.

Gewinner: Mortal Kombat 11

Mordhau

Code Vein

Hunt: Showdown

Remnant: From the Ashes

Kategorie »Herausragender visueller Stil«

Heutzutage profilieren sich Spiele nicht bloß über bombastische Technik. Auch mit vergleichsweise geringem Budget erschaffen Indie-Entwickler herausragende künstlerische Werke. So beispielsweise Gris, den Sieger dieser Kategorie.

Gewinner: Gris

Total War: Three Kingdoms

Astroneer

Katana Zero

Subnautica: Below Zero

Kategorie »Besser mit Freunden«

Multiplayer-Komponenten bleiben 2019 einer der wichtigsten Faktoren der Spieleindustrie. Viele Spiele fokussieren sich ganz auf das Spiel mit Freunden.

Gewinner: DayZ

Risk of Rain 2

Dota Underlords

Age of Empires 2: Definitive Edition

Ring of Elysium

Was haltet ihr von den Nominierungen und Gewinnern? Decken sie sich mit euren eigenen Vorstellungen? Schreibt uns die Meinung gerne in die Kommentare.

