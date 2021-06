Machen wir uns nichts vor, das Sommerloch steht an. Viele Leute hüpfen aktuell lieber ins kühle Nass oder grillen im Freien, statt sich in Hardcore-Strategie- oder Rollenspiele reinzufuchsen. Das wissen auch Publisher und Entwickler, also erscheinen aktuell deutlich weniger großkalibrige Spiele. Aber ein paar Highlights gibt's dann doch - diese Woche vor allem unter den Steam-Releases.

Highlight der Woche: Industries of Titan

Genre: Aufbaustrategie | Release: 21. Juni 2021 (Early Access) | Plattform: Steam & Epic

Nach knapp einem Jahr Epic-Exklusivität erscheint Industries of Titan jetzt auch in Steams Early Access - und hat ein ziemlich cooles Konzept: Auf dem Saturnmond Titan müsst ihr in bester SimCity-Manier eure eigene Cyberpunk-Großstadt hochziehen und natürlich alles berücksichtigen, was euch einen Strich durch die Rechnung machen könnte.

Eure Fabriken sammeln und verarbeiten Ressourcen, erzeugen aber natürlich auch Müll ohne Ende, den ihr wiederum verbrennt, was dann jedoch für Umweltverschmutzung sorgt, als muss Zufriedenheit gesteigert werden und, und, und. Mit einem sehr coolen Soundtrack, einer stilsicheren Optik und einem mittlerweile sehr üppigen Feature-Pool ist Industries of Titan eine klare Empfehlung.

Anders als bei vielen Early-Access-Konkurrenten haben die Entwickler hier Monat für Monat pünktliche Updates geliefert, die das Spiel beträchtlich erweitern. Die Community zeigt sich zufrieden - und es spricht aktuell nichts dagegen, dass sich dieser Trend auf Steam fortsetzt. Wir werkeln übrigens bereits an einem Early-Access-Test, den ihr voraussichtlich Ende der Woche auf GameStar.de findet.

Weitere Releases der Woche

Natürlich erscheinen diese Woche noch andere coole Spiele. Wir listen die wichtigsten Kandidaten sortiert nach Wochentag für euch auf.

Dienstag, 22. Juni 2021

Olympische Spiele Tokyo 2020: Im offiziellen Spiel zu den Olympischen Spielen spielt ihr die Olympischen Spiele. Nur als Spiel. Oder genauer: Als Ansammlung von Minispielen.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Der düstere Koop-Brawler interpretiert das klassische Fantasy-Universum etwas actionlastiger als gewohnt.

Mittwoch, 23. Juni 2021

Out of Line: Dieses 2D-Abenteuer sieht wunderschön aus und fordert vor allem Köpfchen.

Rail Route: Ihr wolltet schon immer mal einen Simulator, in dem ihr Fahrpläne und Stellwerk-Abläufe optimieren könnt? Nein? Gibt's ab Mittwoch aber trotzdem. So findet ihr heraus, ob ihr es besser könnt als die Deutsche Bahn.

Donnerstag, 24. Juni 2021

Scarlet Nexus: Bandais Anime-Actionspiel sieht ziemlich cool aus und könnte Fans von Code Vein und God Eater ansprechen.

Legend of Mana: Der Klassiker kehrt mit neuer Optik zurück und lockt JRPG-Fans mit ziemlich deftiger Retro-Rollenspiel-Kost.

Noch mehr Neuerscheinungen

Das war's mit den Launches für diese Woche. Falls ihr noch weitere Neuerscheinungen sehen wollt, dann schaut mal in unsere Release-Vorschau für den Monat Juni:

Und falls nichts für euch dabei ist, dann wartet einfach bis Mitte der Woche: In unserem wöchentlichen Special zu Steams Midweek Madness findet ihr stets haufenweise ältere Spiele, die aktuell im Angebot sind.