Neu auf Steam: Diese Woche erscheinen 3 echte Geheimtipps

Wir ersparen euch die wöchentliche Erwähnung des Sommerlochs, weil es diese Woche ziemlich leicht fällt, das Eistee-Glas eher halb voll als halb leer zu sehen: Es erscheinen auf Steam einige echt coole Geheimtipps, gerade für Rollenspiel-Fans. Und damit genug Vorgeplänkel: Stürzen wir uns rein.

Highlight der Woche: Ys 9: Monstrum Nox

Genre: Action-Rollenspiel | Release: 6. Juli 2021 | Entwickler: Nihon Falcom | Plattformen: PC, PS4, Nintendo Switch, Stadia

Okay, es gibt zwei Arten von Menschen: Leute, die Ys nicht kennen, und Leute, die Ys lieben. Diese Action-Rollenspielserie ist seit Jahrzehnten ein absolutes Träumchen für Fans knalliger Kämpfe. Als Jungspund Adol Christin verschwendet ihr keine Zeit, euch in diplomatischem Geplänkel zu verlieren, sondern stürzt euch mit Schwert und Zauber in fetzige Kämpfe mit famosem Soundtrack.

Ys 9: Monstrum Nox ist der neueste Teil der Serie, wird von Fans schon seit ein paar Monaten begeistert auf den Konsolen rauf- und runtergespielt - und nun dürfen auch Steam-Spieler ran an die Maschine. In Ys 9 verkörpert ihr nicht nur Serienheld Adol, sondern zahlreiche Charaktere, das Prinzip bleibt aber immer gleich: Monster kloppen, Erfahrung sammeln, die Story genießen, Monster kloppen.

Klingt vielleicht alles noch ein bisschen vage, aber glaubt es uns: Kaum eine Action-Rollenspielserie knallt so sehr wie Ys. Klare Empfehlung, allerdings solltet ihr unbedingt abwarten, ob der PC-Port technisch rund läuft. War bei Ys 8 zwar kein Problem, aber man weiß ja nie.

Weitere Releases der Woche

Natürlich erscheinen noch weitere Spiele in der aktuellen Juli-Woche, wenn auch erst gegen Wochenende. Gehen wir die wichtigsten Releases mal von Tag zu Tag durch.

Dienstag, 6. Juli 2021

Ys 9: Monstrum Nox: Neunter Teil der von Fans geliebten Action-Rollenspielserie. Geheimtipp Nummer eins!

Donnerstag, 8. Juli 2021

Nemezis: Mysterious Journey 3: Vielversprechendes Adventure, das stark an die alten Myst-Teile erinnert. Geheimtipp Nummer zwei!

Sniper Elite VR: Ab sofort könnt ihr auch in VR gegen Nazis kämpfen.

Boomerang X: Flottes Action-Feuerwerk von Devolver. Könnte cool werden.

Freitag, 9. Juli 2021

Falls ihr euch für Monster Hunter Stories 2 interessiert: Unsere Expertin Elena erklärt euch flugs, warum Monster Hunter Stories 2 so vielversprechend ist.

Weitere spannende Releases

Falls euch diese Woche keine Neuveröffentlichung anspricht, dann empfehlen wir euch wie immer einen Blick in die Monatsvorschau, in der ihr alle wichtigen Releases im Juli 2021 findet:

Und falls wir ein Spiel vergessen haben: Schreibt uns eure Empfehlungen gerne in die Kommentare!