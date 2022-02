Neu auf Steam: Diese Woche wird super für Shooter- und RPG-Fans

Uff, war das ein Februar. 2022 jagt ein großer Release den nächsten. Es erschienen Blockbuster wie Dying Light 2, Elden Ring, Total War: Warhammer 3 und - Sekunde, wir holen kurz Luft - Lost Ark. Und auch zum Monatswechsel Richtung März 2022 reißen die spannenden Neuankündigungen nicht ab, allerdings vor allem jenseits der großen Triple-A-Industrie.

Diese Woche bekommt beispielsweise einer der besten Shooter aller Zeiten ein Sequel: Mit Shadow Warrior 3 könnte ein echter Platin-Award vor der Tür stehen, falls das Spiel technisch wie spielerisch an den Stärken des grandiosen Vorgängers anknüpft. Und dann gibt's ja auch noch dieses kleine, neue Projekt von Gothic-Studio Piranha Bytes. Also springen wir mal rein.

Highlight der Woche: Elex 2

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Piranha Bytes | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series | Wertung: -

Mehrere Wochen nach unserem großen Vorab-Test zu Elex 2 ist es endlich soweit: Piranha Bytes' neues Rollenspiel erscheint! Falls ihr Elex 1 gespielt habt, könnt ihr euch schon ein sehr klares Bild davon machen, welche Art Spiel euch erwartet: riesige Open World, mehrere Fraktionen, mörderische Monster, die euch zum Frühstück mampfen. Und natürlich das magische Elex-Element, das große Möglichkeiten, aber auch Risiken birgt.

Neu ist diesmal eine kosmische Alien-Bedrohung, mit der sich die überlebende Menschheit auseinandersetzen muss. Prinzipiell bleibt der Piranha-Bytes-Schuster aber bei seinen Leisten: Elex 2 ist ein raues Rollenspiel voller Ecken und Kanten mit einer detailverliebten Open World voller interessanter Geheimnisse. Falls ihr Elex 1 mochtet, werdet ihr Elex 2 mögen. Und wahrscheinlich auch Elex 3.

Weitere Releases der Woche

Die Woche stehen natürlich noch viele weitere Releases vor der Tür. Gehen wir die Tage mal durch.

Dienstag, 1. März 2022

Shadow Warrior 3: Einer der besten Shooter bekommt seine Fortsetzung. Freut euch auf fetzige Action der alten Schule. Mehr dazu in unserem Test zu Shadow Warrior 2:

102 3 Shadow Warrior 2 im Test Der böse Bastard von Doom und Borderlands

Elex 2: Neues Open-World-Rollenspiel von Piranha Bytes. Für Gothic-Fans eine klare Empfehlung. Wie immer.

Far: Changing Tides: Die emotionale Reise eines Jungen, der mit seinem Schiff eine fremdartige Welt erforscht.

Battle Cry for Freedom: Multiplayer-Shooter zum amerikanischen Bürgerkrieg - startet Anfang März in den Early Access.

Conan Chop Chop: Ein ehemaliger Aprilscherz der Entwickler von Conan Exiles wird jetzt zum echten Spiel.

Aperture Desk Job: Das Portal-Universum kehrt als Kurzspiel zurück, um den Launch des Steam Decks zu zelebrieren.

Mittwoch, 2. März 2022

Hordecore: Rasanter Sidescrolling-Shooter gegen Zombies und so - für Solisten wie Koop-Fans

Instruments of Destruction: Kennt ihr noch Blast Corps? Nein? Egal, auf jeden Fall könnt ihr auch in Instruments of Destruction mit Fahrzeugen Gebäude kaputtfahren.

Donnerstag, 3. März 2022

Babylon's Fall: Neues Action-Gekloppe von Platinum Games. Auch im Koop spielbar. Kostet mit 70 Euro aber eine ordentliche Stange Geld.

Beholder 3: Entledige dich aller Störenfriede, die den sinistren Plänen deiner Vorgesetzten im Weg stehen.

Freitag, 4. März 2022

Soulash: Fantasy-Roguelike der alten Schule.

So, damit wären wir schon durch. Gibt's einen Favoriten, den wir übersehen haben? Freut ihr euch über ein Spiel ganz besonders? Oder beißt ihr euch eh noch an Elden Ring die Zähne aus und habt keine Zeit für andere Spiele? Schreibt's uns gerne in die Kommentare.