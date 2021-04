Neu bei Steam: Ein echter Strategie-Klassiker kehrt zurück!

Eine neue Woche, tonnenweise neue PC-Spiele auf Steam. Deswegen stellen wir euch wie gewohnt im folgenden Artikel ein paar spannende Highlights vor. Denn die kommenden Tage werden gerade für Fans der Strategie- und Simulator-Genres interessant.

Am spannendsten ist hier der Release von Total War: Rome Remastered: Damit bringt Entwickler Creative Assembly einen echten Strategie-Klassiker von 2004 zurück - mit zahlreichen spielerischen wie grafischen Verbesserungen. Aber es erscheinen natürlich noch mehr interessante Titel. Hier kommen die wichtigsten PC-Veröffentlichungen vom 26. bis 30. April 2021.

Total War: Rome Remastered

Release: 29. April 2021 | Store: Steam, Humble, Feral | Genre: Echtzeitstrategie

Worum geht's? Bei Rome handelt es sich um das erste Remaster der Total-War-Reihe. Erstmals 2004 veröffentlicht, kehrt der Strategieklassiker jetzt mit neuen spielerischen und grafischen Verbesserungen zurück. Zu den ursprünglich 22 spielbaren Fraktionen gesellen sich beispielsweise gleich 16 neue.



Außerdem können sich Spieler mit dem Remaster über die ebenfalls enthaltenen Neuauflagen der Erweiterungen »Barbarian Invasion« und »Alexander« freuen. Spielen lässt sich der ganze Spaß übrigens in satten 4K - sofern ihr einen entsprechenden Monitor habt. Kleinere spielerische Kniffe wie zum Beispiel der neue Agententyp »Händler« sollen das gesamte Strategie-Getüftel weiter abrunden.

Für wen geeignet? Fans des ursprünglichen Rome: Total War kommen um die Neuauflage des Strategieklassikers natürlich nicht herum. Doch auch Liebhaber des Genres, die bis jetzt gar keine Berührungen mit dem Titel hatten, sollten allemal einen Blick auf das Remaster riskieren - alleine schon für das Setting, welches wir nicht alle Tage sehen.



Wieso sich Entwickler Creative Assembly übrigens gerade für ein Remaster von Rome entschieden hat, erfahrt ihr in unserer umfangreichen Plus-Reportage:

23 10 Mehr zum Thema Warum ausgerechnet ein Rome Remastered?

Farm Manager 2021

Release: 29. April 2021 | Store: Steam | Genre: Strategie

Link zum YouTube-Inhalt

Worum geht's? Falls ihr euch nicht mehr bis zum Release des Landwirtschafts-Simulator 22 gegen Ende dieses Jahres gedulden wollt, stellt der Farm Manager 2021 vielleicht eine ordentliche Alternative für euch dar. Denn auch hier halten wir unseren eigenen Landwirtschaftsbetrieb am Laufen, kümmern uns um Tiere und unsere Ernte, haben den Zustand unserer Maschinen und das Wohlbefinden unserer Arbeiter im Blick.



Im Gegensatz zu den Spielen der Landwirtschafts-Simulator-Reihe steuern wir im Farm Manager 2021 das Geschehen aber weniger direkt und persönlich. Immerhin handelt es sich hierbei um einen Strategietitel in klassischer Tycoon-Manier und weniger um einen Simulator: Der Farm Manager ist also trotz der ähnlichen Prämisse ein etwas anderes Spiel.

Für wen geeignet? Fans von Simulatoren und/oder Management-Spielen sollten den Farm Manager 2021 im Blick behalten. Vor allem, wenn es euch auch in Vorfreude auf den Landwirtschafts-Simulator 22 in den Finger juckt.



Zur letzteren Reihe liefern wir euch übrigens hier neue, spannende Einblicke: Warum wäre der Landwirtschafts-Simulator ohne GTA ein völlig anderes Spiel geworden?

3 10 Mehr zum Thema Landwirtschafts-Simulator: Ohne GTA ein anderes Spiel

Weitere spannende PC-Releases der Woche

Ab Montag, dem 26. April 2021

S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored: In diesem Puzzle-Spiel erkundet ihr in der Ego-Perspektive das radioaktiv verstrahlte und postapokalyptische Tschernobyl, löst Rätsel und gruselt euch. Coole Idee, cooles Setting.

Purgatory Overkill: Ein VR-Shooter, in dem ihr euch mithilfe von Tower-Defense-Mechaniken gegen Unmengen von Gegnerhorden zur Wehr setzt. Ein bisschen wie Doom, nur etwas anders.

Ab Dienstag, dem 27. April 2021

Stellar War: Komplexes Strategiespiel mit SciFi-Setting aus China, in dem ihr auf fremden Planeten um die Vorherrschaft kämpft. Es gibt jedoch einen großen Haken: Aktuell gibt es keine deutsche oder englische Sprachausgabe.

Fish Tanks: Hier sitzen Fische in Gläsern, die wiederum auf Panzern sitzen, die von den Fischen gesteuert werden, um andere Fischgläser zu zerballern. Alles klar?

Ab Mittwoch, dem 28. April 2021

Heaven vs Hell: Simples Strategiespiel mit Gameplay, das an rundenbasierte RTS-Titel angelehnt ist. Erinnert ein wenig an Plants vs. Zombies, hier kämpfen aber kleine Engel gegen fiese Teufel.

Gas Station Simulator: Prologue - Early Days: Kostenloser Prolog zum Simulator, in dem ihr eure eigene Tankstelle mitten im Nirgendwo betreibt. Die Vorabversion lässt euch euren neuen Arbeitsplatz generalüberholen.

Ab Donnerstag, dem 29. April 2021

Total War: Rome Remastered: Neuauflage des Strategie-Klassiker in 4K mit zahlreichen grafischen und spielerischen Verbesserungen.

Farm Manager 2021: Hier hält der Name genau, was er verspricht: Wir halten unseren eigenen Bauernhof am Laufen, kümmern uns um Tiere, Felder, Reparaturen und Renovierungen und bekommen dafür eine Auswahl an landwirtschaftlichen Maschinen bereitgestellt.

Ab Freitag, dem 30. April 2021

Voxel Battle Simulator: Auf über 90 verschiedenen Maps schickt ihr eure Einheiten in die Schlacht und überlegt euch, wie ihr euren Gegner taktisch am besten in die Knie zwingt. Neben einer Singleplayer-Kampagne gibt es auch einen Sandbox-Mode.

Gob: Pixel-Platformer in 2D, welcher mit Rollenspielelementen, rasantem Gameplay und einem netten spielerischen Kniff besticht: Wir werden als kleiner, violetter Schleimball vom eigentlichen »Helden« des Abenteuers verfolgt.

Alle neuen Spiele im April 2021

Der April ist fast rum, deswegen lohnt sich an dieser Stelle ein kleiner Rückblick, bevor wir in den Mai starten. Im folgenden Video findet ihr alle wichtigen und größten Releases des Monats zusammengefasst:

Was war euer Release-Highlight im April 2021? Auf welches Spiel freut ihr euch besonders im Mai - immerhin lässt beispielsweise Resident Evil: Village nicht mehr zu lange auf sich warten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.