Im Steam Sale sind jetzt 21 sehr coole Spiele stark reduziert

Nach der E3 ist vor der E3: Die großen Pressekonferenzen schließen ihre Pforten und Steams Midweek Madness öffnet ihre eigenen. Auch diese Woche sind wieder haufenweise gute Spiele stark reduziert. Die besten Kandidaten findet ihr in unserer Übersicht.

Kleine Info vorneweg: Während des Pride-Monats ist das Adventure Tell Me Why komplett kostenlos. Ihr könnt es also jederzeit eurer Steam-Bibliothek hinzufügen und besitzt es bis ans Ende aller Zeiten.

Highlight der Woche: Unity of Command 2

Genre: Rundenstrategie | Entwickler: 2x2 Games | Release: 12. November 2019 | Preis: 10 Euro (um 60 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 17. Juni 2021, 19 Uhr

Wir wissen, dass die GameStar-Community Strategiespiele mag - Unity of Command 2 ist einer der besten Geheimtipps der letzten Jahre. Und gleichzeitig der perfekte Einstieg in die Welt der anspruchsvolleren War Games. Während des Zweiten Weltkriegs befehligt ihr eine Truppe der Alliierten und erobert in zahlreichen Szenarien Zug um Zug die Front.

Unity of Command 2 zwingt euch, diverse Faktoren zu beachten: Frontverlauf, Aufklärungsdaten, Versorgungslinien, die Aufstellung eurer Truppen. Seit Release Ende 2019 wurde es um diverse kostenpflichte DLCs und kostenlose Patches erweitert. Für Strategiefans eine klare Empfehlung.

Weitere spannende Angebote der Woche

Es gibt mehrere Sammel-Sales, beispielsweise zu SNK. Deshalb haben wir uns jeweils das beste Spiel oder gleich das ganze Bundle rausgepickt. Es lohnt sich aber natürlich in den einzelnen Aktionen zu stöbern.

King of Fighters 14: Neuester Teil der Fighting-Game-Reihe. Um 75 Prozent reduziert auf 14 Euro. Macht sehr viel Spaß.

Titan Quest: Anniversary Edition: Titan Quest hat in den letzten Jahren ein kleines Revival gefeiert. Diablo-Fans bekommen für 5 Euro ein sehr cooles Paket (um 75 Prozent reduziert).

Night of the Dead: Ein Survivalspiel mit ziemlich positiven Steam Reviews. Bis 18. Juni gibt's die Early-Access-Version um 33 Prozent reduziert für 14 Euro.

Football Manager 2021: Der Fußballmanager war noch nie so stark runtergesetzt wie jetzt. Mit 27,50 Euro seid ihr dabei, reduziert um 50 Prozent.

Loop Hero: Eine der größten Überraschungen 2021. Das grandiose Loop Hero gibt's anlässlich eines umfangreichen kostenlosen Updates um 33 Prozent reduziert für 10 Euro. Falls ihr eine Starthilfe sucht:

Alle Spiele im Preisvergleich

Und wie jede Woche gibt's natürlich auch alle Spiele im Preisvergleich.

