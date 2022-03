Im Steam Sale sind gerade 17 coole Spiele stark reduziert

Der März 2022 hat begonnen! Die unzähligen großen Releases im Februar liegen hinter uns, der Blick richtet sich nach vorne auf ... einen eher release-schwachen dritten Monat. Aber hey, falls euch die aktuellen Blockbuster eh noch zu teuer sind, lohnt sich wie immer ein Ausflug in die Welt der wöchentlichen Steam Sales.

Diesmal haben wir im Rahmen von Steams Midweek Madness 17 spannende Angebote für euch erspäht - einige davon stellvertretend für eine ganze Serie von Spielen, beispielsweise Batman. Apropos: Habt ihr Bock auf den neuen Film? Schreibt es mal in die Kommentare, die ersten Rezensionen sehen ja ziemlich super aus.

Aber zurück zu Steam! Wie immer gibt's zuerst unser Highlight der Woche, weiter unten dann die übrigen Favoriten und darunter für alle Tabellen-Fans da draußen auch nochmal die Preisvergleichstabelle, falls ihr lieber bei GOG oder woanders kauft. Ready, steady, go.

Highlight der Woche: Steamworld Quest: Hand of Gilgamech

Genre: Deckbuilder-Rollenspiel | Entwickler: Image & Form Games | Release: 31. Mai 2019 | Preis: 7,50 Euro (um 70 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 4. März 2022

Die Steamworld-Serie ist ein kleiner Riese. Klein , weil sie es immer noch nicht ins ganz große Rampenlicht geschafft hat (obwohl sie es verdient), Riese , weil es mittlerweile fünf Steamworld-Spiele gibt - und alle sind herausragend gut. Im aktuellen Steam Sale findet ihr auch sämtliche Spiele mit dickem Rabatt, also Steamworld Dig, Steamworld Heist und so weiter. Beim komplette Bundle könnt ihr so richtig sparen! Aber wir wollen den Fokus heute mal auf das Rollenspiel Steamworld Quest richten, denn ihr liebt bekanntlich Rollenspiele.

Worum geht's hier? Steamworld Quest: Hand of Gilgamesh ist ein Sidescrolling-Rollenspiel, in dem ihr eine Truppe aus Robo-Heldinnen und -Helden zusammenstellt, um eine böse Bedrohung aufzuhalten. Klingt erstmal sehr klassisch, ist aber eine sehr charmante, rund 15-stündige Reise mit einem ziemlich coolen Kniff: Eure Spezialmanöver in den Rundenkämpfe laufen über Karten.

Ihr baut euch also ein Deck aus möglichen Manöver, zieht in jedem Kampf ein paar davon und müsst so stets irgendwo zwischen Taktik und Improvisation die richtigen Entscheidungen treffen. Steamworld Quest macht richtig viel Spaß - und für 7,50 Euro ist es auf jeden Fall einen Blick wert.

Weitere spannende Angebote

Es sind einige größere Franchises reduziert, beispielsweise alle Arkham-Spiele, wie erwähnt die Steamworld-Saga, außerdem beide Marvel vs. Capcom - wir konzentrieren uns hier jeweils auf einen einzigen ausgewählten Kandidaten, ihr könnt aber natürlich selbst switchen, falls ihr lieber Arkham City als Arkham Knight spielen wollt.

Hades: Eines der besten Action-Rollenspiele aller Zeiten ist gerade 35 Prozent reduziert auf 14 Euro. Aber Achtung: Gibt's auch im Game Pass, falls ihr ein Abo habt.

Overcooked 2: Eines der lustigsten Partyspiele überhaupt. Bis zu vier Gefährten müssen zusammen einen Küchenbetrieb am Laufen halten. Und dabei passiert so viel Quatsch. Kostet rund 6 Euro (75 Prozent Rabatt).

Crown Trick: Ein charmantes (und von Steam-Nutzern hochgelobtes) Roguelite, in dem ihr einen Dungeon erforscht. Kostenpunkt: 8 Euro, 60 Prozent Rabatt.

Scarlet Nexus: Ein fetziges Science-Fiction-Gekloppe aus Japan, zwei spielbare Charaktere, ziemlich coole Geschichte, spektakuläre Kämpfe. Um 60 Prozent reduziert auf 20 Euro.

Monster Sanctuary: Ein Metroidvania, in dem ihr Monster sammelt und Kämpfe austragt. 66 Prozent reduziert auf rund 7 Euro.

Divinity: Original Sin 2: Für viele Fans eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. In der Definitive Edition für 18 Euro (60 Prozent).

Deep Rock Galactic: Bärtige Minenzwerge kämpfen für 15 Euro gemeinsam im Weltall gegen Alien-Monster. Klar soweit? Falls nicht, hört doch mal hier rein:

24 11 Podcast »Ich bin so begeistert von Deep Rock Galactic!«

Batman: Arkham Knight: Für 4 Euro könnt ihr Gotham City als Batman beschützen. Sieht auch nach Jahren immer noch großartig aus - und spielt sich auch so.

The Life and Suffering of Sir Brante: Ein einzigartiger Mix aus Visual Novel und Rollenspiel. Kostet 11 Euro (45 Prozent Rabatt).

FAR: Lone Sails: Eine magische Reise durch einen ausgetrockneten Ozean. Um 80 Prozent reduziert auf 3 Euro, der Nachfolger kam gerade frisch raus und wird ebenfalls in höchsten Tönen gelobt.

Ape Out: Ihr mögt Hotline Miami und steht auf ziemlich bizarre Spielerfahrungen? Ape Out kostet derzeit um 70 Prozent reduziert bloß 4,50 Euro.

Marvel vs. Capcom Infinite: Neuester Teil der Fighting-Game-Serie. Allerdings ist der Vorgänger in vielen Punkten das bessere Spiel. Entscheidet also weise, Infinite kostet 10 Euro (75 Prozent Rabatt).

Cobra Kai: Ruhe!! In diesem Beat 'em Up zur Serie schlagt ihr immer zuerst! Um 75 Prozent reduziert auf 5 Euro, auch im Koop spielbar.

Desperados 3: Auch hier müssen wir wieder den Superlativ bemühen: Eines der besten Echtzeit-Taktikspiele überhaupt. Für Western-Fans ein Muss, aktueller Preis: 20 Euro (60 Prozent).

Resident Evil: Revelations 2: Das Episodenabenteuer ist mittlerweile für Appel und Ei zu haben. Für alle Episoden samt Zusatz-DLCs zahlt ihr derzeit 12 Euro (60 Prozent), die erste Episode kostet für sich genommen bloß 77 Cent, falls ihr nur reinschnuppern wollt.

The Witcher 3: Wir müssen sehr wahrscheinlich nicht nochmal erklären, was The Witcher 3 ist, oder? Gut, machen wir auch nicht. Mit beiden DLCs zahlt ihr 10 Euro, aber The Witcher ist eh häufiger runtergesetzt als Tiernahrung.

Alle Angebote im Preisvergleich

Und nun kommt der beste Part für euch Tabellenfüchse dort draußen. Alle Angebote im Preisvergleich, legen wir los.

Haben wir ein Angebot übersehen? Oder gibt's noch in anderen Shops irgendwelche Favoriten, die ihr mit der Welt teilen wollt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, dann erweitern wir die Liste noch.