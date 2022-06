Steam Sale: Aktuell sind 13 spannende Spiele stark reduziert

Wir setzen uns heute mal über den alten Aberglauben hinweg, dass 13 als Unglückszahl Pech bringt, denn wir haben 13 Spieleempfehlungen für euch, die gerade auf Steam stark reduziert sind. Richtig, es ist wieder Midweek Madness - und auch Anfang Juni 2022 soll uns das Sommerloch nicht daran hindern, alle möglichen Spiele auf unseren Pile of Shame zu packen - so es denn der Geldbeutel zulässt.

Diese Woche verteilen sich die Angebote quer durch alle Genres: von Sci-Fi-Rollenspielen über Horror bis hin zu Rennspielen und ... mit-Trucks-durch-Matsch-Fahrsimulationen. Oh, und It Takes Two ist auch reduziert, falls ihr Lust auf Koop habt.

Wie immer gilt: Manche Kandidaten in diesem Artikel repräsentieren als Angebot ihre ganze Serie. Wir zerren hier also beispielsweise das Remake von Resident Evil 2 ins Rampenlicht, aber auf Steam findet ihr aktuell genauso Resident Evil 7 und den Rest des Kanons stark reduziert. Klickt euch da gerne selbstständig durch die Angebote der einzelnen Franchises, falls ihr unbedingt mal Resident Evil: Operation Raccoon City spielen wollt. Kleiner Scherz, denn das will niemand.

Highlight der Woche: Mass Effect: Legendary Edition

Genre: Sci-Fi-Rollenspiel | Entwickler: Bioware | Release: 14. Mai 2021 | Preis: 24,50 Euro (um 59 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 14. Juni 2022

Falls ihr Microsofts Game Pass besitzt, könnt ihr dieses Angebot getrost überspringen, denn die Mass Effect: Legendary Edition gibt's dort als Teil des Abos. Aber für alle anderen sind 24,50 Euro für drei der besten Science-Fiction-Rollenspiele aller Zeiten ein ziemlich ordentliches Angebot. Ihr bekommt im Paket Mass Effect 1, 2 und 3, außerdem natürlich die Remaster-Verbesserungen - für die Details gerne das Video direkt oberhalb dieses Absatzes hier anklicken.

Mass Effect gilt nicht ohne Grund als eine der besten Spielestorys aller Zeiten. Als Commander Shepard bereist ihr ein ungemein faszinierendes Science-Fiction-Universum und entscheidet selbst, welche Art Supersoldat beziehungsweise Supersoldatin ihr sein wollt. Entscheidungen haben Konsequenzen - und die ziehen sich durch alle drei Teile.

Übrigens: Mass Effect 5 (oder 4? Zählt Andromeda als Mass Effect 4? Man weiß es nicht) ist bereits angekündigt, alle spärlichen bisherigen Infos gibt's hier:

512 46 Mass Effect 5 Erste Infos: Wie geht es nach der Legendary Edition weiter?

Weitere spannende Angebote

Und wie immer die übrigen Angebote in der fixen Übersicht mit anschließender Preistabelle. Denn ihr liebt Tabellen.

Alle Angebote im Preisvergleich

Wie immer listen wir euch auch andere Anbieter auf, damit ihr euch einen Überblick über die Preislage der einzelnen Spiele verschaffen könnt. Nochmal der Hinweis: EA-Spiele sind auch Teil von Microsofts Game Pass. Macht auf jeden Fall den Check, ob euer Favorit im Game Pass steckt, damit ihr nicht versehentlich Spiele doppelt kauft.

Falls für euch diesmal nichts dabei ist, dann schaut mal in unsere Releases im Juni 2022 - vielleicht gibt's ja ein paar brandneue Spiele, auf die ihr euch freut:

Und falls da ebenfalls nichts dabei ist, dann ... spielt doch Sachen auf eurem Pile of Shame. Oder lest ein gutes Buch. Oder schaut Obi-Wan. Oder lest ein gutes Buch, während ihr Obi-Wan schaut. So oder so: Habt eine schöne Woche.