Steam Sale: Diese Woche sind 16 sehr gute Spiele stark reduziert

Auch der August 2022 reckt sich gen Ende. Wir frohlocken, sobald es endlich mal wieder kühler wird, denn dann können wir endlich wieder leistungshungrige Spiele zocken, ohne dass die Abwärme für ein Klima sorgt, das Kakteen gedeihen lässt. Tja, und bis dahin schauen wir mal, was diese Woche in Steams Midweek Madness steckt.

Tatsächlich ist diesmal kein einziges Spiel unter den Empfehlungen, das euren Rechner zum Schwitzen bringen dürfte. Also stürzen wir uns wie immer erst aufs Highlight, dann auf die Übersicht und zu guter Letzt auf die Preisvergleichstabelle.

Highlight der Woche: Gears Tactics

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Splash Damage | Release: 28. April 2020 | Preis: 10 Euro (reduziert um 75 Prozent) | Angebot gilt bis: 22 August 2022

Wer Microsofts Game Pass besitzt, kann sich das Steam-Angebot schenken, aber so oder so verdient Gears Tactics mehr Aufmerksamkeit, als es bekommt. Denn wie oft transformiert sich eine knallharte Shooter-Marke wirklich erfolgreich in ein komplett anderes Genre? Richtig, sowas ist heutzutage seltener als gute Star-Trek-Serien.

Gears Tactics ist XCOM im Gears-of-War-Universum. In einer vom Krieg verwüsteten Welt zieht ihr eure einzelnen Frontsoldaten, Scharfschützen, Versorger, Medics und Co. Zug um Zug von Deckung zu Deckung, um den mörderischen Locust den Garaus zu machen. Ihr müsst clever taktieren, die richtigen Positionen finden, unangenehme Entscheidungen treffen und die Schwächen der Feinde ausnutzen. XCOM halt. Die Story gehört dabei tatsächlich zu den Highlights des Spiels - inklusive filmreif inszenierter Zwischensequenzen.

Gears Tactics ist nicht perfekt. Gerade gegen Ende der Kampagne stolpert das Spiel über Längen und mangelnde Abwechslung, aber für 10 Euro bekommt ihr ein richtig, richtig gutes Rundentaktik-Spiel, das euch bitter um verlorene Truppen weinen lässt, die ihr emsig hochgelevelt habt.

Alle Stärken und Schwächen des Spiels findet ihr im Detail in unserem GameStar-Test zu Gears Tactics.

Weitere spannende Angebote

Falls ihr die Locust lieber in Frieden in der Erde wühlen lassen wollt, dann gibt es diese Woche auch haufenweise andere Spiele, die auf Steam stark reduziert sind. Gehen wir's mal durch.

Alle Spiele im Preisvergleich

Falls ihr lieber bei GOG kauft oder gerne in alternativen Stores stöbert, schaut mal in unsere Preisvergleichstabelle:

Haben wir ein wichtiges Angebot vergessen? Schreibt es uns wie immer in die Kommentare und wir ergänzen den Artikel um eure Favoriten.