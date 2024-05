Bei Steam sind gerade 12 tolle Spiele stark reduziert

Im Steam Sale gibt es momentan unter anderem The Last Campfire, Lil Gator Game und Besiege besonders günstig.

Die Wochenmitte ist erreicht und wir blicken wie gewohnt auf aktuelle Angebote bei Steam. Auch diesmal sind wir wieder fündig geworden. Ob ihr nun mittelalterliche Belagerungswaffen für größtmögliche Zerstörung bauen, eine Söldnertruppe in taktischen Gefechten befehligen oder euch in den Alpen zu Tode gruseln wollt - all das und mehr bekommt ihr in den folgenden Spielen geboten.

Highlight der Woche: Detroit: Become Human

1:48 Detroit: Become Human - Trailer zeigt alle drei spielbaren Charaktere

Genre: Adventure | Release: Juni 2020 | Preis: 16 Euro, 60 Prozent Rabatt

Habt ihr eine Schwäche für Spiele, in denen ihr folgenschwere Entscheidungen treffen könnt? Dann solltet ihr - wenn nicht schon geschehen - Detroit: Become Human spielen. Denn in diesem düsteren Sci-Fi-Adventure hängt der Ausgang der groß angelegten Geschichte rund um drei verschiedene Charaktere davon ab, wie ihr vorgeht.

Im Jahr 2038 gehören menschenähnliche Androiden zum Alltag. Sie sind in Sachen Aussehen und Verhalten kaum noch von echten Menschen zu unterscheiden und nehmen viele Aufgaben wahr - aber nur die, die man ihnen zugesteht. Sprich: Die Menschheit betrachten sie als Diener, echte Rechte haben die Androiden nicht. Besonders subtil fallen die Allegorien der Story nicht aus, natürlich geht es in Wahrheit um Rassismus und Segregation.

In diesem Szenario steuert ihr die Androiden Kara, Connor und Markus. Jeder von ihnen erlebt eine eigene Geschichte, in denen eure Entscheidungen darüber entscheiden, wer lebt oder stirbt und wie die Zukunft der Androiden in der Stadt Detroit und darüber hinaus aussehen wird.

Tipp: Spielt vor dem Kauf einfach die kostenlose Demo!

Weitere spannende Angebote

Lil Gator Game: Ab und zu wollen wir mal nicht ballern, tüfteln oder rasen, sondern einfach nur als glückliches Kind durch einen friedlichen Herbstwald voller Abenteuer stromern und die Zeit vergessen. Ihr auch? Dann ist Lil Gator Game das Richtige! (10 Euro, 50 Prozent Rabatt)

1:10 Lil Gator Game - Im friedlichen Abenteuerspiel spielt ihr einen niedlichen Alligator

Creaks: Welche Geheimnisse verbergen sich eigentlich hinter euer Zimmerwand? In diesem Adventure mit originellem Grafikstil findet ihr es heraus. Ein kleiner Vorgeschmack: Ihr solltet euch auf Vogelmenschen und Möbelmonster einstellen. (4 Euro, 80 Prozent Rabatt)

1:31 Creaks: Das Adventure enthüllt, was sich hinter eurer Zimmerwand befindet

The Last Campfire: Als verlorenes Stück Brennholz begebt ihr euch auf die Reise durch eine magische Welt, um den Weg zurück nach Hause zu finden. Rästel treffen hier auf interessante Charaktere und eine emotionale Handlung. Tipp: Spielt vorher die kostenlose Demo! (1 Euro, 90 Prozent Rabatt)

2:00 The Last Campfire - Atmosphärisches Indie-Adventure der No-Man's-Sky-Macher im Trailer

Supraland: Eine Mischung aus Metroidvania, The Legend of Zelda und Portal. Als kleine Figur erlebt ihr in einem Sandkasten große Abenteuer. Entdeckt Geheimnisse, besiegt Monster und findet neue Ausrüstung. Tipp: Spielt vorher die kostenlose Demo! (5 Euro, 76 Prozent Rabatt)

1:10 Supraland: Aus dem DLC wird ein eigenes Spiel, der Trailer stellt es vor

Tinykin: Kennt ihr das Nintendo-Spiel Pikmin? Dann wisst ihr, was euch in Tinykin erwartet. Ihr sammelt die kleinen Wesen, um mit deren Hilfe durch eine wundersame Spielwelt zu wandern und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. (10 Euro, 60 Prozent Rabatt)

1:08 Tinykin: Trailer zum bunten Rätselabenteuer voller kleiner Helferlein

Besiege: Mittelalterliche Belagerungswaffen bauen und damit sowohl imposante Burgen in ihre Einzelteile zerlegen als auch riesige Armeen zu Brei verarbeiten - klingt nach Spaß für euch? Herzlich Willkommen bei Besiege! (4 Euro, 75 Prozent Rabatt)

2:02 Besiege - Gameplay-Trailer stellt Level-Editor und Multiplayer vor - Gameplay-Trailer stellt Level-Editor und Multiplayer vor

Gloomhaven: Ein düsteres Taktik-Rollenspiel, in dem ihr eine Söldnertruppe befehligt und in bester Dungeon-Crawler-Manier finstere Verliese erkundet. (14 Euro, 60 Prozent Rabatt)

2:02 Hochgelobtes Fantasy-RPG Gloomhaven feiert im Trailer seinen 1.0-Launch

Mundaun: Ein Ausflug in die Alpen kann nicht gruselig sein? Das Horrormärchen Mundaun beweist euch, dass ihr mit dieser Annahme falsch liegt. (7 Euro, 60 Prozent Rabatt)

PLUS 21:14 Düsterer Geheimtipp Mundaun: So entsteht der einzigartige Look des handgezeichneten Horrorspiels

Amnesia: The Bunker: Habt ihr euch noch immer nicht genug gegruselt? Dann schnappt euch das Horrorspektakel Amnesia: The Bunker jetzt im Sale und schickt euer Nervenkostüm auf einen neuen Trip. (12 Euro, 50 Prozent Rabatt)

10:09 Hier sind 10 furchteinflößende Gameplay-Minuten aus Amnesia: The Bunker

Fashion Police Squad: In diesem Ego-Shooter begebt ihr euch auf die Jagd. Aber nicht nach Aliens, Dämonen oder Elite-Soldaten, sondern nach schlecht gekleideten Menschen. Socken unter den Sandalen? Pfui Deibel! (6 Euro, 70 Prozent Rabatt)

1:16 Fashion Police Squad: Im Ego-Shooter sagt ihr Socken unter den Sandalen den Kampf an!

The Pedestrian: Unser Alltag steckt voller Schilder. Schaut euch mal bei nächster Gelegenheit in der Innenstadt um und zählt, wie viele Hinweistafeln und andere Anzeigen ihr seht. Dieser Puzzle-Platformer nutzt die Schilder, um euch so noch nie dagewesene Rätsel zu präsentieren. Tipp: Spielt vorher die kostenlose Demo. (6 Euro, 70 Prozent Rabatt)

1:10 The Pedestrian: Im Puzzlespiel werden Schilder zur Knobelleinwand

Hat eine unserer Empfehlungen euch so sehr überzeugt, dass ihr zum Kauf tendiert? Oder könnt ihr einen der Titel aus eigener Erfahrung weiterempfehlen? Dann verratet uns gerne in der Umfrage, welches Spiel diese Woche euer Favorit ist:

Alle Angebote im Preisvergleich

Damit ihr auch immer das beste Angebot wahrnehmen könnt, gibt es zum Schluss natürlich noch unsere übliche Preisvergleichstabelle mit den wichtigsten Stores.

Kein Steam, lieber Epic und GOG? Wir haben auch in diesem Fall zwei passende Rabattaktionen für euch herausgesucht. Bei GOG läuft momentan unter anderem ein Sale zum Warhammer Skulls Event, wo zahlreiche Strategie- und Rollenspiele sowie Shooter aus dem beliebten Franchise reduziert sind. Und bei Epic findet nach wie vor der Mega Sale statt, bei dem ihr auch aktuelle Spiele günstig abstauben könnt.