Großer Survival-Sale auf Steam: Unsere 6 Empfehlungen sind aktuell stark reduziert

Auf Steam dampft es wieder. Oder immer noch. Denn eigentlich brodelt es in der Angebote-Küche von Valves Spielemarktplatz ja immer. Nach dem Endless Replayability Fest von letzter Woche, das vor allem langlebige Titel in den reduzierten Bereich hievte, läuft nun der nächste große Sale.

Diese Woche: das Open World Survival Craft Festival . Dem Namen entsprechend, stehen hier Spiele auf der Angebotsliste, in denen das Überleben zentraler Gameplay-Bestandteil ist. Und das Crafting. Und eine offene Spielwelt. Also eine ganze Menge.

1:07 Open World, Survival, Crafting: Steam kündigt großen Sale an - Hier die ersten bestätigten Angebote

Da sich daraus eine ganze Reihe entsprechender Spiele ergibt, haben wir uns in der Redaktion mal wieder eine Liste an Titeln überlegt, die wir euch besonders ans Herz legen wollen. Für die Ungeduldigen haben wir die Auswahl hier schon einmal zusammengefasst. Weiter unten findet ihr unsere ausführlichen Empfehlungen.

Stranded Deep

7:22 Was ist... Stranded Deep? - Der Robinson-Simulator

Entwickler: Beam Team Games | Preis: 8 Euro (50 Prozent Rabatt) | Release: 11. August 2022

Dimitry Halley: Für die Hölle von Stranded Deep würden viele Leute Geld bezahlen: In meditativer Stille auf einer einsamen tropischen Insel hocken, umgeben von himmelblauem Meer, saftigen Kokosnüssen und traumhaften Panoramen.

Das einzige Problem: Nirgendwo steht ein Automat mit Drinks und Snacks herum, wer also zu lange am Strand rumfläzt, verhungert, verdurstet und kassiert obendrauf noch Verbrennungen samt Sonnenstich. In meinem ersten Spieldurchlauf bin ich prompt auf einen giftigen Seestern getreten und qualvoll verendet.

Also: Stranded Deep ist ein Survival-Spiel durch und durch. Zwar lange nicht so gnadenlos wie ein Green Hell, aber weil es auf den winzigen Inseln teils wenig zu holen gibt, muss ich permanent in Bewegung bleiben, erkunden, einsammeln und bauen.

Glücklicherweise geht das auch im Zweier-Koop, ihr könnt euch die Arbeit also aufteilen. Eine Person taucht dann nach versunkenen Schiffswracks, die andere geht auf die Jagd, gemeinsam errichtet ihr euch ein Stranddomizil und nach und nach wird aus der Hölle dann doch das Paradies, für das andere Geld ausgeben würden.

Subnautica

11:12 Was ist... Subnautica - Das ultimative Unterwasser-Abenteuer?

Entwickler: Unknown Worlds Entertainment | Preis: 15 Euro (50 Prozent reduziert) | Release: 23. Januar 2018

Jesko Buchs: Auch in Subnautica geht es für euch ans Meer. Mit dem Unterschied, dass in dem Survivalspiel der amerikanischen Entwickler Unknown Worlds nicht auf der Erde Schiffbruch erleidet, sondern gleich auf einer gänzlich fremden Sci-Fi-Welt.

Nachdem euer Raumschiff abgeschossen wird, strandet - oder besser wassert - ihr auf Planet 4546B. Der Rest eurer Crew kommt bei dem Absturz ums Leben, und so liegt es allein an euch, einen Weg nach Hause zu finden.

Da ein Großteil von 4546B von Wasser bedeckt ist, begebt ihr euch meist schwimmend oder tauchend auf Erkundungstour. Neben den lebensnotwendigen Ressourcen entdeckt ihr auf euren Streifzügen hin und wieder Spuren anderer Besatzungsmitglieder und kommt nach und nach dem Geheimnis des Planeten auf die Spur.

Je weiter ihr euch von eurer Heimatbasis entfernt, desto tiefer wird auch das Meer. Wer dorthin will, braucht nicht nur besseres Equipment, sondern muss sich auch vor gefährlichen Vertretern der heimischen Tier- und Pflanzenwelt in Acht nehmen. Damit sorgt Subnautica stets für eine dichte Atmosphäre.

Wer dagegen nur frei seine eigene Unterwasserbasis bauen möchte, der kann im Kreativ-Modus ohne Einschränkungen munter vor sich hin bauen.

Days Gone

2:16 Days Gone: Neuer Trailer zur PC-Version stimmt auf die Zombie-Endzeit ein

Entwickler: Bend Studio | Preis: 12 Euro (75 Prozent reduziert) | Release: 18. Mai 2021

Sören Diedrich: Ich weiß, was viele von euch jetzt denken: »Days Gone ist doch gar kein Survivalspiel! Was ist denn das für eine doofe Empfehlung!« – und da widerspreche ich euch vehement!

Also nicht bei der Tatsache, dass Days Gone kein Survivalspiel im klassischen Sinn ist, da habt ihr natürlich vollkommen recht. Aber doofe Empfehlung? Mitnichten! Days Gone ist großartig und wenn mir der aktuelle Steam Sale schon die Möglichkeit bietet, euch dieses tolle Open-World-Zombiespiel zu empfehlen, dann nutze ich sie auch.

Deacon St. John hat ein Problem: Er ist einer von wenigen Überlebenden inmitten einer Zombieplage. Aber so schlecht ist sein Leben trotzdem nicht, denn er hat ja noch sein Bike. Und damit fährt er durch die große Spielwelt, findet allerlei Krams, erledigt Aufträge und treibt die Hauptstory voran, die vor allem zum Ende hin sehr spannend wird.

Ab und zu werdet ihr auch von ein, zwei … na gut, ein paar hundert Zombies verfolgt und vermutlich auch umgebracht. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für meinen Geschmack ist das eindeutig genug Survival! Wer es noch nicht kennt: Schnappt euch Days Gone, es ist fantastisch!

I Am Future: Cozy Apocalypse Survival

1:53 I Am Future: Survivalspiel zeigt im Trailer, wie gemütlich die Postapokalypse sein kann

Entwickler: Mandragora | Preis: 10 Euro (35 Prozent Rabatt) | Release: 8. August 2023

Steffi Schlottag: I Am Future ist einer der seltenen Vertreter des Solarpunk-Genres, das ich unheimlich liebe. Anders als in Cyber-, Diesel-, Und-so-weiter-Punk sieht die Zukunft hier nämlich ziemlich rosig aus: Was wäre, wenn die Menschheit auf umweltfreundliche Technologien umsattelt und wirklich schafft, im Einklang mit der Natur zu leben? Manchmal flüchte ich mich gern in diese Traumvorstellung.

Zwar ist die Welt in I Am Future größtenteils untergegangen (im wahrsten Sinne, ganze Städte sind überflutet). Aber das stört die gemütliche Stimmung gar nicht weiter. Die Sonne scheint, die Wellen plätschern, wir sind der letzte Mensch der Welt – also weit und breit niemand, der uns an den Nerven sägt. Zu entspannten Gitarrenklängen bauen wir eine kleine Farm aus den Resten der alten Welt und freunden uns mit Robotern an.

Das Spiel befindet sich im Early Access, ein Release-Datum für die fertige Version gibt’s noch nicht. Allerdings lässt sich jetzt schon jede Menge erkunden, bauen und verbessern. Entsprechend positiv fallen die Nutzer-Reviews bei Steam aus: 88 Prozent empfehlen das Spiel schon jetzt weiter.

Enshrouded

13:02 Enshrouded - Test-Video zum Survival-Spiel im Early Access

Entwickler: Kenn Games | Preis: 24 Euro (20 Prozent Rabatt) | Release: 24. Januar 2024

Daniel Hartmann: Enshrouded hat meine Freunde und mich mal wieder dazu bewogen, einen eigenen Server zu mieten. So hatten wir nicht nur Spaß daran, gemeinsam die Spielwelt zu erkunden, sondern freuten uns immer darauf, online zu kommen und zu sehen, was ein anderer in unserer Abwesenheit wieder cooles gebaut hat.

Das Spiel vom deutschen Studio Keen Games ist an vielen Stellen ein klassischer Survival-Verteter. Mit weniger an als ein paar Fetzen am Leib, erwacht ihr in einer für euch unbekannten Welt und müsst Ressourcen sammeln, Werkzeuge, Waffen und Ausrüstung herstellen und eine Basis bauen.

Ich konnte Stunden lang mit dem Bau von Häusern, Türmen und Hobbit-Höhlen verbringen. Es gibt nämlich nicht nur viel Auswahl beim Baumaterialien und der Inneneinrichtungen, ihr könnt bei jeder vorgefertigten Struktur einzelne Würfel herauslösen oder neue hinzufügen. Das führt zu viel Freiheiten beim Bauen.

Genug Abwechslung gibt es auch. Neben dem Bestellen von Feldern oder dem Verfeinern von Ressourcen, gibt es Dungeons zu erforschen und Bosse zu besiegen. Durch den offenen Skilltree könnt ihr entweder Schwertkämpfer, Magier, Heiler oder andere Klassen entwickeln.

Enshrouded befindet sich aktuell im Early Access und soll bis zum geplanten Release Anfang 2025 noch weitere Inhalte bekommen. Es lohnt sich also immer mal wieder reinzuschauen.

Starbound

5:44 Starbound - Test-Video: So gut ist das Pixelabenteuer

Entwickler: Chucklefish | Preis: 6 Euro (60 Prozent reduziert) | Release: 22. Juli 2016

Mary Marx: Kaum ein anderes Setting schreit für mich so sehr Survival wie der Weltraum. Der ist nicht nur tödlich, sondern auch verdammt gruselig. Gerade dann, wenn ich mich auf irgendeinem fremden Planeten in die unbekannte Erde grabe, ohne zu wissen, was mich erwartet.

Genau das macht für mich Starbound so spannend. Dank der knuddeligen Grafik muss ich alter Schisshase auch nicht so sehr um meine Nerven bangen. Stattdessen schlage ich mir die Spielstunden um die Ohren, um allerlei Schnee-, Lava-, und Waldplaneten zu erforschen und mein kaputtes Raumschiff auf die Reihe zu kriegen.

Dank fantastischen Koop kann ich auch meine bessere Hälfte oder diverse Familienmitglieder dazu zwi... - äh dazu motivieren, mein Raumschiff wieder in Gang zu bringen. Falls ihr Starbound also noch nicht kennt und vielleicht schon Terraria geliebt habt, sind diese 6 Euro hervorragend investiert.

