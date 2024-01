Im Steam Sale lohnen sich diese 14 beliebten Spiele besonders

Im Steam Sale bekommt ihr Far Cry 4, Urbek City Builder und Bioshock Infinite besonders günstig.

Bei Steam könnt ihr gerade wieder zahlreiche Spiele zu besonders günstigen Preisen abstauben. Doch wo bei den tausenden reduzierten Titeln anfangen? Wir haben uns für euch durch den Sale gewühlt und einige der lohnenswertesten Angebote herausgesucht. Die folgenden Spiele waren bei Steam noch nie zu einem günstigeren Preis zu haben.

Highlight der Woche: Far Cry 4

10:16 Far Cry 4 - Test-Video zum Open-World-Shooter

Genre: Singleplayer-Shooter | Release: November 2014 | Preis: 6 Euro, 80 Prozent Rabatt

Eigentlich wollen wir in Far Cry 4 nur den letzten Wunsch unserer verstorbenen Mutter erfüllen, werden dann aber unverhofft in einen Bürgerkrieg zwischen einem Diktator und einer Rebellengruppe hineingezogen. Was folgt, ist eine dramatische Story - und jede Menge Spaß.

Der Singleplayer-Shooter von 2014 ist ein klassisches Far Cry mit exzentrischem Bösewicht, chaotischen Kämpfen gegen Soldaten und Tiere und einer Open World nach der Ubisoft-Formel. Wir decken etwa per Funkturm neue Gebiete auf und befreien sie dann, indem wir Außenposten erobern. Wer sich daran nicht stört, bekommt hier für ein paar Euro einiges geboten.

Neben einem Arsenal aus dutzenden freischaltbaren Waffen und der Möglichkeit, auf einem Elefanten reitend die Regierungstruppen mit dem Maschinengewehr niederzumähen, gibt es nämlich auch noch das außergewöhnliche Setting und eine spannende Story obendrauf. Mit Kyrat hat Ubisoft ein fiktives Land erdacht, das stark an Tibet oder Nepal erinnert.

Weitere starke Angebote

Bioshock Infinite: Mit Waffen und übernatürlichen Kräften kämpft ihr euch durch die fliegende Stadt Columbia, auf der Suche nach dem mysteriösen Mädchen Elizabeth. (7,50 Euro, 75 Prozent Rabatt)

Chillquarium: Gemütliche Simulation für nebenbei, bei der ihr euch um die Fische in einem großen Aquarium kümmert: Kauft neue Arten, zieht sie auf und verdient Geld mit Eintrittskarten oder dem Verkauf der Tiere. (5 Euro, 20 Prozent Rabatt)

Gemütliche Simulation für nebenbei, bei der ihr euch um die Fische in einem großen Aquarium kümmert: Kauft neue Arten, zieht sie auf und verdient Geld mit Eintrittskarten oder dem Verkauf der Tiere. (5 Euro, 20 Prozent Rabatt) Detroit: Become Human: Storyspiel in einer entfernten Zukunft, in der menschenähnliche Androiden der Menschheit dienen. Eure Entscheidungen beeinflussen maßgeblich den Verlauf und das Ende der Geschichte. (16 Euro, 60 Prozent Rabatt)

Helldivers: Koop-Twin-Stick-Shooter, bei dem ihr als Spezialeinheit die Erde vor Außerirdischen beschützen müsst. Kann ziemlich herausfordernd sein. (4 Euro, 80 Prozent Rabatt)

Mafia: Definitive Edition: Optisch beeindruckendes und spielerisch hervorragend gelungenes Remake eines Klassikers. Als bescheidener Taxifahrer werdet ihr in die Welt des organisierten Verbrechens gezogen. (10 Euro, 75 Prozent Rabatt)

14:06 Mafia: Definitive Edition - Testvideo zum grandiosen Remake

1:49 Trepang2 ist endlich da und sieht aus wie das FEAR-Remake, das es nie gab

Urbek City Builder: Entspanntes Aufbauspiel, in dem ihr riesige Städte errichtet, Ressourcen produziert und euch um eure Einwohner kümmert. Geld spielt hier übrigens gar keine Rolle. (10 Euro, 45 Prozent Rabatt)

Yet Another Zombie Survivors: In diesem Top-Down-Shooter steuert ihr ein Squad Überlebender, kämpft gegen Zombiehorden und schaltet neue Fähigkeiten und Ausrüstung frei. (7 Euro, 25 Prozent Rabatt)

Preisvergleich

Zu guter Letzt gibt es natürlich noch unsere Preisvergleichstabelle, damit ihr auch auf jeden Fall das günstigste Angebot findet:

In unseren Empfehlungen ist nichts für euch dabei, aber ihr seid noch auf der Suche nach neuen Spielen? Dann werdet ihr vielleicht trotzdem noch bei uns fündig:

Habt ihr in unserem Artikel ein Spiel entdeckt, das ihr euch gerne kaufen würdet, oder ist dieses Mal nichts für euch dabei? Welche Schnäppchen habt ihr im Sale entdeckt, die ihr uns allen unbedingt empfehlen wollt? Und auf welchen Steam-Release freut ihr euch im Januar am meisten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!