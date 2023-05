Ihr könnt gerade tonnenweise Steam-Spiele günstig im Sale abgreifen - aber nicht bei Steam

Der Humble-Store spart gerade nicht an starken Angeboten - dafür könnt ihr damit richtig sparen.

Nicht nur auf Steam gibt es Spiele für Valves Plattform zu kaufen – auch auf Humble könnt ihr euch Steam-Keys schnappen – und da sind aktuell so viele starke Titel im Frühlingssale, wie in der Jahreszeit Pollen in der Luft umherwuseln. Als zückt euer Taschentuch und niest, was das Zeug hält ... oder so ähnlich.

Highlights des Frühlingssales

Capcom Bundle

Genres: Action, Kampf, Adventure, Rollenspiel und Plattformer | Preis: 27,16 Euro| Angebot geht bis: 24. Mai | Hier geht's zum Angebot

Wer gleich im großen Stil zuschlagen will, hat mit dem Capcom Bundle die optimale Gelegenheit dazu. Für gerade mal 27,16 Euro erhaltet ihr über zehn Spiele! Mit enthalten ist:

Es gibt zwar auch kleinere Bundle-Versionen für weniger Geld, da fallen aber auch die großen Titel Street Fighter, Phoenix Wright und Monster Hunter Rise weg.

Horizon Zero Dawn Complete Edition 16,49 Euro

Genre: Open World Action-Adventure | Preis: 27,16 Euro| Angebot geht bis: 24. Mai | Hier geht's zum Angebot

Wer sich Aloys erstes Abenteuer noch nicht zugelegt hat, sollte es sich bei diesem Preis gut überlegen. Das vormalig PlayStation-exklusive Spiel überzeugt mit einer packenden, postapokalyptischen Geschichte und einer wunderschönen Open World. Klar, mit dem Nachfolger Forbidden West wurde noch eine Schippe draufgelegt, Zero Dawn kann aber auch noch 2023 mehr als überzeugen.

Die Welt wird in diesem Action-Abenteuer von Maschinen bevölkert, die starke Ähnlichkeiten mit Dinosauriern haben. Die Menschheit schlägt sich dagegen wieder als Jäger und Sammler durch. Aloy wurde von ihrem Stamm verbannt und muss nun ihren eigenen Weg gehen – und der führt an einigen tödlichen Tier-Maschinen vorbei.

Weitere Angebote bei Humble

Der Frühlingssale hat noch so einige Schnapper parat, wir fassen für euch einige zusammen:

Werdet ihr bei einem der Angebote zuschlagen oder spart ihr euch Geld für ein kommendes großes Spiel? Welche von den obigen Titeln habt ihr schon gespielt und könnt sie nur wärmstens weiterempfehlen? Und habt ihr noch weitere tolle Angebote im Frühlingssale von Humble aufgeschnappt? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!