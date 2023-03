Im Steam Spring Sale gibt es gerade 7 geniale Rollenspiel für unter 10 Euro

Gerade postapokalyptische Rollenspiele stehen wohl im Spring Sale hoch im Kurs.

Schmetterlinge im Bauch, ihr schwebt auf Wolke sieben und euer Herz steht in Flammen? Das kann nur eins bedeuten: der Steam Spring Sale ist angebrochen! Bis zum 23. März 2023 sind bei Valve wieder ohne Ende reduzierte Spiele zu ergattern.

Wie immer ist die Frage während dieser riesigen Rabattaktion auch gar nicht so sehr, ob ein Spiel reduziert ist, sondern welches man sich eigentlich holen soll. Wir haben auf GameStar.de ein ganz besonders großes Herz für Rollenspiele und wollen euch deshalb heute sieben famose Kandidaten vorstellen, die ihr aufgrund der Frühlings-Aktion für weniger als 10 Euro bekommt.

Wasteland 2

5:01 Wasteland 2 Director's Cut - Gameplay-Trailer: Story und Konsequenzen

Entwickler: inXile

inXile Erscheinungsjahr: 2014

2014 Preis & Rabatt: 6,24 Euro, um 75Prozent reduziert

Fabiano Uslenghi: Den Sommer 2016 werde ich nie vergessen. Für ein Praktikum saß ich damals nämlich in einer kleinen Wohnung in Berlin und musste meinen Heimrechner zurücklassen. Folglich stand mir lediglich mein Laptop zur Verfügung, der schon bei Das Schwarze Auge: Demonicon ins Schwitzen kam. Dass ich trotzdem nicht auf ein einigermaßen neuzeitliches Rollenspiel verzichten musste, verdanke ich Wasteland 2.

Na gut, »neuzeitlich« trifft es nur so halb. Denn dass Wasteland 2 auf meinem Hardware-armen Notebook überhaupt flüssig lief, lag eben daran, dass es grafisch in der Vergangenheit angesiedelt war.

Das Gute daran: Was Wasteland 2 an Grafikpower mangelt, macht es an Rollenspiel-Tiefe mehr als wett! Dieses RPG ließ als erstes die vergessene Stärke alter Fallout-Teile wieder aufleben und servierte ein oldschooliges Apokalypse-Abenteuer, in dem wir eine Gruppe an Ödland-Ranger anführen und sie mit dutzenden unterschiedlichen Fähigkeiten ausstatten.

Wer mal genug von Fantasy hat, aber klassische RPGs gerade für ihre Komplexität liebt, der muss einfach Wasteland eine Chance geben. Das gilt auch für den grafisch extrem verbesserten Nachfolger Wasteland 3, der aber knapp über die 10 Euro Beschränkung für diesen Artikel gerutscht ist.

South Park: Der Stab der Wahrheit

13:29 South Park: Der Stab der Wahrheit - Test-Video zur Rollenspiel-Umsetzung

Entwickler: Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment Erscheinungsjahr: 2014

2014 Preis & Rabatt: 7,49 Euro, um 75 Prozent reduziert

Alex Bernhardt: South Park ist wohl eine dieser Serien, die man entweder liebt oder total behämmert findet. Ein bisschen gilt das auch für das Spiel. Der Humor ist nämlich wie aus eine der zahlreichen Folgen entsprungen: Fäkalwitze sind da noch mit Abstand die harmlosesten Scherze, die Der Stab der Wahrheit sich erlaubt. Das werden nicht alle von euch mögen, kann aber sicherlich bei einigen von euch auch zu üblen Lachkrämpfen führen.

Wo sich aber fast alle einig sind: Das Gameplay ist grandios! The Stick of Truth ist kein halbgarer Abklatsch, der sich nur durch den Namen und ein paar Anspielungen verkaufen will – hier wird einem richtig gute Rundentaktik geboten! Die kann zuweilen auch recht herausfordernd werden, mit den verschiedenen (und äußerst kreativen) Fähigkeiten unseres Trupps macht aber jeder Kampf Spaß.

Da das Spiel dank der Grafik exakt wie eine Southpark-Folge aussieht, merkt man dem Spiel nicht einmal an, dass es schon bald zehn Jahre auf dem Buckel hat. Und wie viele Spiele können schon von sich behaupten, 97 Prozent positive Rezensionen auf Steam vorzuweisen?

Fallout 4

0:56 Fallout 4 - Live-Action-Trailer »The Wanderer«

Entwickler: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Erscheinungsjahr : 2015

: 2015 Preis & Rabatt: 6,59 Euro, 67 Prozent reduziert

Tillmann Bier: Fallout 4 ist nach wie vor das Spiel, in dem ich am meisten Zeit verbracht habe. Das postapokalyptische Ödland ist die bisher lebendigste und faszinierendste Open World von Bethesda Game Studios und lädt zum Erkunden, Questen und Experimentieren ein.

Gerade die Rollenspiel-Aspekte fallen zwar etwas dünner aus als in vorherigen Titeln, dafür ist das moderne Shooter-Gameplay deutlich spaßiger. Es gibt coole und praktische Skills, zahlreiche klassische Schusswaffen sowie futuristische Knarren und die neuen, genialen Powerrüstungen, in denen ihr euch wie ein unbesiegbarer Panzer fühlt.

Für ein paar Euro mehr bekommt ihr übrigens alle Erweiterungen dazu, vor allem wegen Far Harbor und auch für Nuka World lohnt sich das wirklich! Falls ihr euch zum Kauf entschließt, kann ich außerdem unbedingt empfehlen, im Survival-Modus loszulegen. Das Spiel wird so deutlich spannender und macht auch die optionalen Siedlungen endlich richtig nützlich.

Grim Dawn

8:44 Grim Dawn - Test-Video zur fertigen Action-Rollenspiel-Hoffnung

Entwickler: Crate Entertainment

Crate Entertainment Erscheinungsjahr: 2016

2016 Preis & Rabatt: 5,99 Euro, um 75 Prozent reduziert

Phil Elsner: Jetzt wo die erste Beta von Diablo 4 gerade vorbei ist, muss die Leere irgendwie gefüllt werden. Eine Leere, die nach einem düsteren Open-World-Action-RPG voll mit Loot und coolen Bosskämpfen ruft. Und ganz genau da kommt Grim Dawn genau richtig!

Natürlich sieht das Spiel im direkten Vergleich mit Blizzards Koloss etwas angestaubt aus, aber die schaurig inszenierte Welt hat kaum etwas von ihrem Charme verloren und das Charaktersystem ist motivierend wie eh und je. Schnell entwickelt sich ein genialer Flow aus Monster schnetzeln, Beute einsammeln, Charakter verbessern und taktischen Kämpfen gegen Endbosse.

Außerdem hat Grim Dawn mit seinem toll gemachten Fraktionssystem (das sogar bisweilen die Spielwelt nachhaltig beeinflussen kann) und einigen eher ungewöhnlichen Klassen wie Demolitionist oder Occultist auch ein paar echte Alleinstellungsmerkmale. Damit bringt ihr die Zeit bis zur Open Beta von Diablo 4 und die Phase bis zum Release im Juni locker rum. Ach ja: Die Addons bei Steam sind alle fabelhaft und ebenfalls reduziert. Na dann, frohe Jagd!

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr

3:13 Warhammer 40K Inquisitor: Martyr - Trailer zum Full Release des Action-Rollenspiels

Entwickler: Neocore Games

Neocore Games Erscheinungsjahr: 2018

2018 Preis und Rabatt: 9,99 Euro, um 80 Prozent reduziert

Dimitry Halley: Für mich sind Steam Sales die perfekte Gelegenheit, mal Spiele aus der zweiten Reihe auszuprobieren. Denn es gibt viele Kandidaten wie Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, die zum Release der direkten Konkurrenz zu Diablo und Co. kaum standhalten können, mit der Zeit aber reifen wie guter Wein. Patches hobeln Problemchen weg, verbessern die Balance und der Preis sinkt.

Ihr bekommt hier ein Diablo im Warhammer-40K-Universum, nicht mehr, nicht weniger. Wählt euren Inquisitor, erkundet ein vermeintlich verlassenes Raumschiff, stoßt auf Bedrohungen und ballert, kloppt und zaubert Feinde gegen die Wand. Auch vier Jahre nach Release sieht Martyr immer noch gut aus, mittlerweile gibt’s zusätzliche Klassen per DLC, aber in meinen Augen reicht auch das Grundspiel, um euch bis zum Release von Diablo 4 ein paar wunderbar actiongeladene Stündchen zu bereiten.

Fallout: New Vegas

4:12 Fallout: New Vegas - Test-Video zum Endzeit-Rollenspiel

Entwickler: Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment Erscheinungsjahr: 2010

2010 Preis und Rabatt: 2,49 Euro, um 75 Prozent reduziert

Valentin Aschenbrenner: Ach, New Vegas. Bei der bloßen Erwähnung dieses Spieletitels schwelge ich gleich wieder in nostalgischen Erinnerungen. Dieses Meisterwerk von einem Rollenspiel werde ich aber auch nie vergessen. Hier erwartet euch eine prall gefüllte Open World voll komplexer Figuren und interessanter Nebenquests auf euch, bei der ihr wirklich so gut wie alles tun und lassen könnt, was ihr wollt.

In meinen Augen kamen die Geschichten und Neben-Geschichtchen der Bethesda-Fallouts nie an die von Obsidian heran - und wer jetzt nicht bei dem wirklich günstigen Preis von gerade mal 2,50 Euro zuschlägt, hat keine Entschuldigung mehr. Für so wenig Geld bekommt ihr in München nicht einmal ein alkoholisches Hopfengetränk!

Natürlich sind Grafik und Kampfsystem von Fallout: New Vegas alles andere als gut gealtert, dafür machen das die herrlich und absolut gewieften Dialoge allemal wieder wett. Wer sich auf die Postapokalypse des Mojave-Ödlands einlässt, den wird New Vegas so schnell nicht wieder loslassen. Ein letzter Tipp noch: Die Ultimate Edition mit allen DLCs kostet gerade ebenfalls nicht einmal einen 10er. Mein Favorit? Dead Money. Hier versteckt sich eine Mischung aus Horror- und Heist-Thriller im Rollenspiel-Gewand.

Jade Empire

5:13 Jade Empire - Test-Video

Entwickler: BioWare

BioWare Erscheinungsjahr: 2007

2007 Preis und Rabatt: 3,12 Euro, um 75 Prozent reduziert

Mary Marx: Wenn wir über BioWare reden, sprechen wir oftmals über Mass Effect oder Dragon Age, vergessen dabei aber, dass BioWare noch viele andere großartige Titel rausgebracht hat. So wie Jade Empire zum Beispiel. Gut, das mag angesichts seines stolzen Alters schon grafisch etwas in die Jahre gekommen sein, die Idee, das Setting und das Kampfsystem machen mir bis heute aber noch jede Menge Spaß.

Dabei ist es nicht nur eine absolute Freude, mit dem Kampfstil der betrunkenen Faust auf Gegner einzudreschen oder mithilfe der Tigerkrallen den nächsten Dämon in Geisterfetzen zu schnetzeln. Auch die Charaktere und Begleiter sind einem ganz im alten Stile von BioWare einfach schnell ans eigene Herz gewachsen.

Für gerade mal 3,12 Euro (das entspricht aktuell etwa anderthalb Salatgurken) könnt ihr den Klassiker jetzt nochmal erleben oder endlich nachholen. Werft vielleicht nur bei Gelegenheit einen Blick ins Steam-Forum, um möglicherweise auftretende Performance-Probleme zu fixen. Alte Spiele, neue Systeme … ihr kennt ja das Dilemma.

Habt ihr noch mehr spannende Rollenspiel erspäht, die im Sale gerade für wenig Geld zu haben sind! Schreibt uns eure Empfehlungen in die Kommentare!