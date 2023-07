Steam Summer Sale: 8 spannende Geheimtipps, die wir euch persönlich ans Herz legen

Es müssen nicht immer Triple-A-Hits sein! Diese Geheimtipps habt ihr bislang eventuell übersehen.

Oft im Leben lohnt sich ein Blick über den Tellerrand. Etwa, wenn ihr neue Filme und Serien entdecken möchtet. Oder wenn ihr fremde Meinungen dazu nutzt, um eure eigene Sichtweise zu hinterfragen. Oder wenn ihr euch im Hochstuhl aufrichtet, um endlich mal Papa beim Mampfen zuzuschauen. Moment, irgendwie haben wir uns da in was verrannt!

Jetzt geht es um Spiele, die bislang vielleicht unter eurem Radar flogen. Wir haben uns in der Redaktion umgehört und sieben Titel für euch zusammengetragen, die momentan im großen Steam Summer Sale besonders günstig zu haben sind.

Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War

0:57 Gladius: Relics of War - Das Warhammer-40K-Strategiespiel zeigt euch Gameplay

Genre: 4X-Strategie

4X-Strategie Release-Jahr: 2018

2018 Preis: 3 Euro (um 90 Prozent reduziert)

Dimitry Halley: Ich bin seit Wochen in den Klauen des Warhammer-Kosmos gefangen, der aus jeder Menge schlechten, aber auch einigen richtig coolen Spielen besteht. Einer dieser coolen Kandidaten ist Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War, quasi das Civilization der Warhammer-Welt.

Wobei der Vergleich hinkt: Erwartet hier keine ausgeklügelte Diplomatie, der Schwerpunkt von Relics of War liegt angesichts der Thematik auf der Hand. Es geht vor allem um Krieg. Die KI ist darauf ausgelegt, euch in erster Linie militärisch das Handwerk zu legen - und im Umkehrschluss bekommen hier all die Strateginnen und Strategen ein volles Paket, die Bock auf 4X-Kriegsführung haben.

Ihr zieht eure Space-Marine-Einheiten Feld für Feld Richtung der feindlichen Städte, levelt sie mit erfolgreichen Aktionen auf, zündet Spezialfertigkeiten, wählt die richtige Formation und, und, und. Gleichzeitig müsst ihr natürlich schon in eurem Hinterland eine vernünftige Wirtschaft hochziehen, die richtigen Rohstoffe beackern, eure Befestigungen ausbauen und so weiter.

Seit dem Release 2018 hat sich Relics of War zu einem richtig coolen Militär-4X gemausert, das Spiel erhält bis heute neue Updates und DLCs, die das Grundspiel um Völker wie die T’au oder Chaos Space Marines erweitern. Wer alle Erweiterungen besitzen will, greift selbst im Sale mit über 60 Tacken tief in die Tasche, deshalb empfehle ich euch: Steigt erstmal mit der Grundversion für 3 Euro ein und kauft euch vielleicht noch eure zwei, drei Lieblingsvölker dazu. Damit habt ihr erstmal ein ganzes Weilchen zu tun.

Eastward

1:57 Eastward - Der Trailer stellt euch das bildhübsche Abenteuer vor

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release-Jahr: 2021

2021 Preis: 15 Euro (um 40 Prozent reduziert)

Sören Diedrich: Manche von euch wissen inzwischen vielleicht, dass ich ein Faible für handwerklich gut gemachte Pixel-Grafik habe. Hinzu kommt noch eine Vorliebe für spannende Action-Adventures mit viel Herz und tollen Charakteren. Kein Wunder, dass ich euch Eastward empfehle, denn dieses Spiel erfüllt alle der genannten Spielspaß-Anforderungen auf einmal.

Worum geht's? Ihr begleitet den schweigsamen Gräber John und dessen Ziehtochter Sam durch eine postapokalyptische Welt, die erfrischend anders ist als all die Fallouts und Mad Maxes da draußen. Hier ist nicht alles braun, erdig und abgestorben. Vielmehr erblüht die Welt von Neuem, ohne dass sich die verbliebenen Menschen so richtig darauf einstellen können.

Eastward spielt sich wie ein Mix aus The Legend of Zelda und Life is Strange - actionreiches Gameplay inklusive spaßiger Bosskämpfe trifft auf lange, teilweise sehr tiefgründige Gespräche mit den zahlreichen Figuren der faszinierenden Welt. Wenn ihr für zwei, drei Abende verzaubert werden wollt, könnt ihr mit Eastward nichts falsch machen!