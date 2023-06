Heute startet der große Steam Summer Sale: Hier alle Infos!

Der Steam Summer Sale 2023 steht vor der Tür!

Der Sommer hat begonnen, unsere Finger pappen am Mauszeiger, der Rücken krümmt sich in der sengenden Hitze, das Sommergewitter wird sehnlicher herbeigesehnt als ein gutes Star-Wars-Sequel. Doch ein Highlight gibt's selbst für Sommermuffel: den großen Steam Summer Sale. Auch 2023 geht eine der größten Steam-Aktionen des Jahres in eine neue Runde - und zwar schon heute!

Erneut werden Hunderte Spiele teils stark reduziert, darunter schon bestätigte Blockbuster wie Anno 1800, Sekiro und Total War: Warhammer 3. Grund genug, mal zu gucken, ob euer Pile of Shame schon Flugverbotszonen auslöst oder noch ein bisschen Luft nach oben drin ist. Klären wir also die wichtigsten Fragen.

Startzeit: Wann geht der Steam Summer Sale 2023 los?

Der Steam Summer Sale beginnt am 29. Juni 2023 wie üblich gegen 19 Uhr. Erwartungsgemäß kann es zu Server-Schluckauf kommen, spammt also nicht wild F5, sondern gebt dem Ganzen ein paar Minuten, falls nicht Punkt 19 Uhr alles läuft.

Endpunkt: Wie lange dauert der Steam Summer Sale?

Die ganz großen saisonalen Steam Sales laufen immer länger als die kleineren Halloween-Aktionen, also habt ihr Glück: Der Steam Summer Sale 2023 geht bis zum 13. Juli 2023, ihr habt also locker zwei Wochen Zeit, euch potenzielle Käufe durch den Kopf gehen zu lassen. Die Aktion endet um 19 Uhr deutscher Zeit.

Halt den Mund, ich will den Trailer sehen

Okay, okay, gute Manieren haben noch niemandem geschadet, aber unseretwegen - hier der erste Trailer zum Steam Summer Sale:

0:51 Der Steam Summer Sale zeigt schon jetzt die ersten Spiele, die im Angebot sind

Welche Spiele sind reduziert?

Wir erweitern diesen Artikel natürlich pünktlich zum Start des Sales um unsere Empfehlungen, aber im Trailer werden schon erste Angebote verraten. Oder zumindest Spiele, die garantiert reduziert werden:

Anno 1800

Smalland: Survive the Wilds

The Mageseeker: A League of Legends Story

Pharaoh: A New Era

Rust

Vertigo 2

Dead Cells

Terra Nil

Civilization 6

Sifu

Stardew Valley

Boundary

Sekiro

Total War: Warhammer 3

Zu den meisten Spielen haben wir ausführliche Tests, damit ihr euch schon vorab eine Meinung bilden könnt, ob das was für euch ist:

Wird es Sonderaktionen geben?

Konkrete Details haben wir noch nicht, aber sehr wahrscheinlich wird es wieder saisonale Avatere, Hintergründe und Emojis geben, mit denen ihr für getätigte Käufe belohnt werdet. Wie schaut's bei euch aus? Freut ihr euch auf den Summer Sale? Oder würdet ihr ihn direkt gegen ein Wassereis eintauschen? Schreibt es uns in die Kommentare.