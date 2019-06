Die Steam Sales sind nicht nur eine gute Gelegenheit, um günstig an Spiele zu kommen, sondern auch ein kleines Event an sich. Zu jeder Rabattaktion denkt sich Valve ein neues Thema aus: die gemütliche Winterhütte mit Adventskalender, der intergalaktische Alien-Sale auf fremden Planeten oder, wie im Fell des aktuellen Summer Sales, der Steam Grand Prix.

Dabei treten fünf Teams in einem Wettrennen gegeneinander an. Ihr wählt zwischen Kaninchen, Schwein, Sittich, Schildkröte und Corgi und unterstützt eure Fahrer mittels eines Boosts. Das Problem dabei: Das System dahinter war alles andere als einfach zu verstehen und verwirrte viele Spieler.

Steam Summer Sale 2019: Die neuesten PC-Spiele, auf die es jetzt schon Rabatt gibt

Für Achievements und Käufe habt ihr Punkte erhalten. Die konntet ihr aber nur einlösen, wenn ihr auch eure Boost-Leiste ausgebaut hattet - ansonsten sind sie einfach verfallen. Gleichzeitig wurde eure Boost-Leiste auch von Rückerstattungen beeinflusst, sodass manche Spieler mit negativen Punkten ins Event gestartet sind.

Neben den komplizierten Abläufen des Minispiels sorgte eine weitere Regel für Aufruhr. Am Ende eines Tages bekommen zufällige Mitglieder aus den ersten drei Rennteams ein Spiel aus ihrer Wunschliste geschenkt.

Dabei handelt es sich um das Spiel, das auf oberster Position in der Liste steht. Das war für viele Spieler allerdings nicht eindeutig, weswegen sie viele Spiele von ihrer Wunschliste gestrichen und nur eine kleine Auswahl behalten haben, darunter oft teure AAA-Spiele.

Indie-Entwickler Tom Vian (Snipperclips) monierte auf Twitter, dass mehr User Spiele von ihrer Wunschliste warfen als kauften - eine eigentlich paradoxe Situation bei einem Sale.

Resulting in yesterday more people deleting our games from their wishlists than purchasing them from their wishlists, which as far as I can see has never happened in a sale before pic.twitter.com/4UAwVxP98y