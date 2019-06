Der Steam Summer Sale 2019 ist gestartet. Vom 25. Juni bis zum 9. Juli können sich PC-Spieler über satte Rabatte auf Valves Gaming-Plattform freuen. Häufig sind ja vor allem alte Spiele rabattiert, doch nicht immer interessiert uns das Geschwätz von gestern: Wir haben den Start der Aktion zum Anlass genommen, euch in unserer Übersicht die aktuellsten Titel vorzustellen, die während des Summer Sales günstiger zu haben sind.

In der folgenden Übersicht findet ihr die wichtigsten PC-Spiele der letzten 12 Monate - also vom Juni 2018 bis zum Juni 2019. Welchen Titel werdet ihr euch während des Steam Summer Sale 2019 schnappen? Welches Spiel habt ihr in unserer Tabelle vermisst? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.