Steam Summer Sale: Diese 8 Open-World-Spiele unter 20 Euro solltet ihr euch nicht entgehen lassen

Noch für kurze Zeit könnt ihr euch im Rahmen des Steam Summer Sales tausende Spiele zu teilweise besonders günstigen Preisen sichern. Unsere Redaktion ist nun noch einmal die Rabatte durchgegangen, um euch acht Open Worlds für weniger als 20 Euro zu empfehlen.

Wir sparen uns das Vorgeplänkel und legen gleich los!

Mafia: Definitive Edition

14:06 Mafia: Definitive Edition - Testvideo zum grandiosen Remake - Testvideo zum grandiosen Remake

Genre: Third-Person-Shooter | Release: September 2020 | Preis & Rabatt: 14 Euro, 65 Prozent reduziert

Fabiano Uslenghi: Die Mafia-Reihe wird häufig als etwas ernsterer GTA-Klon mit Oldtimern missverstanden, dabei ging es nie darum, Rockstars Gangster-Blockbuster einen klassischen Mafia-Anstrich zu verpassen. Gerade der erste Teil nutzt seine offene Spielwelt Lost Heaven nicht als perfekt simulierten Spielplatz, in dem ihr im Anzug um die Häuser zieht und nach Lust und Laune Schutzgeld erpresst oder verfeindete Familien über den Haufen ballert.

Stattdessen dient die offene Welt als Bühne für eine der intensivsten Gangster-Geschichten, die in Form eines Videospiels jemals erzählt wurden. Das galt bereits für das Original von 2002 und das Remake holt diese grandiose Erzählung in die Moderne. Erzählerisch wird dabei kaum etwas angepasst und falls doch, dann höchstens, um die Beziehungen zu bestimmten Charakteren nachvollziehbar zu vertiefen.

Klar, als Veteran trauert man womöglich dem Paulie von 2002 ein wenig nach - der auf der anderen Seite aber auch einfach Joe Pesci fast schon zu nahe stand. Doch wer sich von solchen Vorbehalten löst oder das Original gar nicht kennt, erlebt ein wahrhaft mitreißendes Abenteuer, das die verklärte ehrbare Mafia-Fantasie gekonnt entzaubert und euch mit der schwer verdaulichen Verbrecher-Realität konfrontiert.

Project Zomboid

1:52 Project Zomboid - Neuer Trailer stellt euch den Survival-Geheimtipp vor - Neuer Trailer stellt euch den Survival-Geheimtipp vor

Genre: Rollenspiel | Release: November 2013 (Early Access) | Preis & Rabatt: 13 Euro, 33 Prozent reduziert

Valentin Aschenbrenner: Ich habe in meinem Leben noch keine einzige Minute in Project Zomboid verbracht und trotzdem liebe ich das Spiel. Denn obwohl ich wirklich kein allzu großer Fan von Survival bin, kann ich die Faszination daran nachvollziehen - Hauptsache, ich muss es nicht selbst spielen. Project Zomboid hab ich deswegen bisher primär als stiller Beobachter mitverfolgt: Auf YouTube gibt es unzählige Videos, die von den Abenteuern in der Zombie-Apokalypse des Early Access-Titels berichten.

Hier kommt nämlich auch die wirklich kreative und aktive Community - im wahrsten Sinne des Wortes - ins Spiel. Project Zomboid ist schon von sich aus ziemlich komplex und setzt auf eine nicht zu unterschätzende Portion Realismus. So sieht man in Project Zomboid beispielsweise als Spieler nur, was sich auch im Blickfeld der Spielfigur befindet. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was das in einer Welt, in der an allen Ecken und Enden Untote wimmeln, für Schwierigkeiten mit sich bringt.

Wenig Spiele treffen außerdem die Definition des Begriffs Sandbox so gut auf den Kopf, wie Project Zomboid. Spieler stehen hier wirklich viele Möglichkeiten offen, wie sie in einer Welt voller lebender Toter zu - nun ja - überleben versuchen. Vielleicht nutze ich im aktuellen Steam Sale jetzt endlich selbst mal die Chance, mich an Project Zomboid zu probieren und schaue, wohin es mich in der offenen Spielwelt verschlägt. Es wäre verdammt nochmal Zeit.

Slime Rancher 2

2:36 Slime Rancher 2: Das Spiel mit 97% positiven Steam-Reviews bekommt bald ein Sequel

Genre: Abenteuer-Aufbausimulation | Release: September 2022 | Preis & Rabatt: 19 Euro, 25 Prozent reduziert

Gloria H. Manderfeld: Bunt, bunter, Slime Rancher! Auch im zweiten Teil bleiben Entwickler Monomi Park dem bewährten Prinzip einer quietschbunten, lebensfrohen Spielwelt mit niedlichen Slimes aller Art treu. Die sammelt ihr an allen Ecken der Open World ein und bringt sie zu eurer Ranch, mästet sie dort in Gehegen mit ihrem Lieblingsfutter und verkauft dann deren … Hinterlassenschaften, die sogenannten Plorts, für teuer Geld.

Slime Rancher 2 befindet sich gerade zwar noch im Early Access, bietet aber schon genug Inhalt für eine Menge entspannter, fröhlicher Spielstunden, bei denen ihr euch am süßen Quietschen eurer Slimes erfreuen, die tolle und detailreiche Welt genießen oder zum kapitalistischsten aller Slime-Farmer werden könnt - je nachdem, woran ihr eben den meisten Spaß habt.

Richtig kinder- und einsteigerfreundlich wird’s, wenn ihr in den Optionen ausschaltet, dass sich wild lebende Slimes in die finsteren Tarr-Mutationen verwandeln können, die euch auch mal ans Leder wollen. Egal, ob ihr Slime Rancher solo oder als Familienaktivität erlebt, Teil 2 ist der deutlich geschmeidigere und vielfältigere Nachfolger, der aus so manchen Ecken und Kanten des Vorgängers spürbar gelernt hat. Wer’s unverbindlich ausprobieren möchte, findet Slime Rancher 2 auch im Xbox GamePass.

Pathologic 2

2:24 Pathologic 2 - Das unheimliche Rollenspiel im Release-Trailer

Genre: Rollenspiel | Release: Mai 2019 | Preis & Rabatt: 8,50 Euro, 75 Prozent reduziert

Natalie: Wenn ihr ein bisschen so seid wie ich, dann habt ihr keinen Nerv mehr für typische Open-World-Zeitstrecker wie sinnlose Sammelaufgaben und reines Symbole-Abklappern. Wenn ihr dann auch noch auf Spiele steht, die sich ein wenig spielen wie ein Hitzeschlag bei dem aktuellen Wetter, dann habe ich hier einen Geheimtipp für euch!

Es fällt mir nicht leicht, Pathologic 2 zu beschreiben. Der Rollenspiel-Survival-Mix gehört aber zu den spannendsten und außergewöhnlichsten Open-World-Spielen, die ich je erlebt habe. Trotz etwas klobiger Steuerung und teilweise aufgeplusterten Dialogen, strotzt das Rollenspiel nur so vor Atmosphäre und jagt mir regelmäßig einen Schauer über den Rücken.

Pathologic 2 ist nicht für jeden. Es ist ein sehr düsteres Spiel, das auch nicht vor schwierigen Themen zurückschreckt. Der Survival-Aspekt schenkt euch nichts, ihr müsst ständig abwägen, was euch wichtiger ist: Eure eigene Sicherheit, das Erledigen von Quests oder das Leben anderer? Selten habe ich mich in einer Open World so frei und doch gleichzeitig so eingeengt gefühlt.

Falls ihr diesem ungewöhnlichen Spiel eine Chance geben wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür! Pathologic 2 kostet gerade weniger als ein Kinobesuch und wird euch garantiert noch lange beschäftigen! Übrigens: Keine Angst vor der 2 im Titel, Pathologic 2 ist ein Remake des ersten Teils und keine direkte Fortsetzung.

Far Cry 6

Genre: Shooter | Release: Oktober 2021 | Preis & Rabatt: 15 Euro, 75 Prozent reduziert

Dimitry Halley: Ich bin sehr vorsichtig, jemandem Far Cry 6 ohne Vorbehalte zu empfehlen, weil die Story so schlecht ist, die Charaktere so unsympathisch, dass sich mir die Zehen hochrollen, wenn ich nur an diese ganzen Aufziehpuppen-Hipster denke.

Ich weiß nicht, was in Ubisofts Story-Department schief läuft, aber dort hat schon sehr lange niemand mehr einen guten Satz zu Papier gebracht. Oder das Papier wird danach immer von den Executives zum Rollen von Zigaretten benutzt und geht deshalb verloren, ich weiß es nicht.

So oder so: Far Cry 6 ist kein Glanzstück. Miese Story, formelhafte Open World, kognitiv eingeschränkte KI … aber trotzdem macht das Ding ja Spaß. Die kubanische Spielwelt Yara sieht teils wunderschön aus, die Ballereien machen Laune und die Sandbox aus brachialen Shooter-Ballereien, Schleicheinlagen und Krachbumm-Fahrzeugaction findet man sonst selten in anderen Spielen.

Für Vollpreis lohnt sich Far Cry 6 in meinen Augen nicht, aber wer mal wieder Bock auf eine richtig kurzweilige Open World mit Sturmgewehren, SMGs und wildem Chaos hat, bekommt den sechsten Teil aktuell auf Steam so günstig wie nie. Und für 15 Euro kann ich über die Macken hinwegsehen.

7 Days to Die

In 7 Days to Die prügelt ihr euch nicht nur durch Zombiehorden, sondert errichtet auch befestigte Basen.

Genre: Survival Horror | Release: Dezember 2013 (Early Access) | Preis & Rabatt: 5,50 Euro, 76 Prozent reduziert

Jesko Buchs: Wer um 2014 herum wie ich ein großer Fan der Zombieserie The Walking Dead und der Klötzchensandbox Minecraft war, der dürfte früher oder später auch über 7 Days to Die gestolpert sein. Denn der Titel vom Indie-Entwickler The Fun Pimps nimmt einfach diese beiden Grundideen und kombiniert sie zu einem genialen Survival-Crafting-Spiel mit Tower Defense Elementen.

Wie in Minecraft baut ihr in einer voll zerstörbaren Umgebung verschiedene Blöcke ab und craftet daraus eure Verteidigungsanlagen zusammen. Bereichert wird das Ganze von einer survival-typischen Hunger- und Durst-Mechanik, verschiedenen Waffen und Charakterfähigkeiten. Alle sieben Tage macht das Spiel seinem Namen alle Ehre und hetzt euch eine gewaltige Zombiehorde auf den Hals. Die freundlichen Untoten sind nachts besonders tückisch und zerstören gezielt eure Gebäude.

Seit dem Start vor knapp zehn Jahren hat sich in 7 Days to Die einiges getan. Die Optik, die damals noch sehr rudimentär daherkam, hat sich über die Jahre merklich verbessert. Neben einer festen Story-Map für alle Spieler, habt ihr auch die Möglichkeit eure eigene Karte generieren zu lassen.

Ein fertiges Spiel solltet ihr allerdings nicht erwarten, denn auch nach 10 Jahren steckt 7 Days to Die noch immer im Early Access. Trotzdem bietet es schon jetzt hunderte Stunden Spielspaß. Und auch wenn The Walking Dead für euch mittlerweile längst nicht mehr den gleichen Reiz ausübt wie früher, ist 7 Days to Die das Anspielen allemal Wert.

Zero Sievert

6:52 Hinter der Gameboy-Grafik von Zero Sievert steckt knallhartes Survival

Genre: Survival-Shooter | Release: November 2022 (Early Access) | Preis & Rabatt: 18 Euro, 10 Prozent reduziert

Phil Elsner: Es muss nicht immer die aufwändige 3D-Open-World mit NextGen-Grafik und Raytracing sein, um ordentlich Stimmung zu erzeugen. Manchmal machen die kleinen Dinge die meiste Freude. Das beste Beispiel dafür ist Zero Sievert, ein spannender Survival-Shooter aus der Top-Down-Perspektive mit ... naja, wir wollen es mal freundlich ausdrücken und sagen: mit minimalistischer Grafik.

Ihr erkundet ein zufallsgeneriertes Ödland im osteuropäischen Stil, trefft auf grotesk mutierte Tiere oder marodierende Banditen, craftet euch bessere Ausrüstung und erledigt Quests für NPCs. Das klingt quasi wie ein minimalistisches S.T.A.L.K.E.R. nur von oben und spielt sich auch in etwa so.

Lasst euch von der simplen Grafik aber nicht täuschen: Die Simulation von Zero Sievert ist realistisch und erbarmungslos! Der Held ist meist nach ein bis zwei Treffern tot (und bleibt auch tot), kleinste Geräusche sind oft der einzige Indikator für nahende Gefahr und mit seltenen Ressourcen muss stets sparsam gehaushaltet werden.

Im Umkehrschluss belohnt uns Zero Sievert aber für unsere Geduld mit einer Fülle von taktischen Optionen (es gibt hunderte Optionen fürs Waffen-Basteln, einen Skilltree, und und und), sehr viel postapokalyptischer Atmosphäre und diesem gewissen Stolz in der Brust, wenn wir endlich die Kochstation in unserer Heimatbasis hochgezogen haben. Wie gesagt, es sind eben oft die kleinen Dinge.

Subnautica

7:40 Subnautica - Video zum Test: Warum ist es das beste Singleplayer-Survivalspiel?

Genre: Survival | Release: Januar 2018 | Preis & Rabatt: 10 Euro, 67 Prozent reduziert

Tillmann Bier: Ich habe Subnautica zu meiner Schande zwar nie ganz zu Ende gespielt, trotzdem gehört das Survivalspiel zu meinen liebsten Open-World-Erfahrungen. Allein schon die Idee, uns zum Überleben auf einen beinahe vollständig von Wasser bedeckten Planeten zu schicken, hat schon etwas. Darüber hinaus ist Subnautica aber auch großartig umgesetzt: Survival-Mechaniken und Fortschritt bleiben im Spielverlauf immer motivierend.

Nach dem Absturz unseres Raumschiffs ist es hier unser Ziel, von einem fremdartigen Planeten zu entkommen. Dazu sammeln wir Ressourcen, craften neue Werkzeuge, U-Boote und Basen und dringen immer weiter in die Tiefsee vor. Denn dort verstecken sich nicht nur wertvolle und dringend benötigte Rohstoffe, sondern auch die Geheimnisse des Planeten, denen wir auf den Grund gehen.

Allerdings wird das Erkunden der Welt auch immer gefährlicher. Wir müssen auf unseren Sauerstoffvorrat achten, weitere sichere Stützpunkte errichten und uns nicht zuletzt vor den teilweise gigantischen Alienkreaturen in Acht nehmen, die uns zum Frühstück verspeisen wollen. Für 10 Euro bekommt ihr hier ein umfangreiches und nervenaufreibendes Survival-Abenteuer der Extraklasse!

Ist bei unseren Empfehlungen auch etwas für euch dabei, und werdet ihr bei dem aktuellen Angebot zuschlagen? Oder habt ihr vielleicht eine eigene Open-World-Empfehlung, die ihr uns verraten wollt? Schreibt es gerne in die Kommentare!