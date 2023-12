Steam: Bereits im Januar werden zwei Windows-Versionen nicht mehr unterstützt

Wer noch eine ältere Windows-Version verwendet, muss eventuell bald wechseln. Denn bereits zu Beginn des neuen Jahres, am 01. Januar 2024, stellt Steam die Unterstützung von zwei Microsoft-Betriebssystemen ein.

Ab dem entsprechenden Stichtag wird der Steam-Client nicht mehr Rechnern laufen, die auf Windows 8 (beziehungsweise Windows 8.1) oder Windows 7 setzen. Ältere Windows-Versionen werden bereits seit längerem nicht mehr unterstützt.

Steam weist in einem Blog-Beitrag darauf hin, dass gekaufte Spiele und Softwares ab 2024 unter Windows nur dann verwendet werden können, wenn der Rechner eines der aktuelleren Betriebssysteme Windows 10 oder Windows 11 verwendet.

Mehr zum Thema Um meinen Pile of Shame auf Steam zu dezimieren, greife ich zu verzweifelten Maßnahmen von Peter Bathge

Um auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt Valve, der Betreiber von Steam, schon jetzt, von Windows 7, 8 oder 8.1 auf eine der neueren Versionen zu wechseln. Grund dafür ist vor allem, dass diese Windows-Versionen bereits seit mehreren Monaten beziehungsweise Jahren keine regulären Sicherheitsupdates mehr durch Microsoft erhalten.

29:02 Hinter dem Steam-Überraschungshit Coral Island steckt mehr, als ihr denkt

Warum stellt Steam die Unterstützung von Windows 7 und 8 ein?

Das Support-Ende von Windows 7 und 8 rechtfertigt Valve mit zwei Gründen:

Google Chrome: Einige zentrale Funktionen von Steam beruhen auf einer eingebetteten Version von Google Chrome. Die jedoch funktioniert mit den älteren Windows-Versionen nicht mehr. Um alle Steam-Funktionen anbieten zu können, sei daher ein Wechsel vonnöten. Künftige Updates: Anstehende Versionen von Steam sollen auf Funktions- und Sicherheitsupdates von Microsoft angewiesen sein. Diese sind jedoch nur noch in Windows 10 und 11 enthalten. Für die künftige Entwicklung von Steam ist deshalb eine Beschränkung auf die neueren Betriebssysteme notwendig.

Mehr zum Thema lesen: Steam veröffentlicht neue Hardware-Umfrage und sorgt mit den Monitoren für Stirnrunzeln

Was meint ihr? Ist das Support-Ende für Windows 7 und 8 ein längst überfälliger Schritt, um sich Altlasten in der künftigen Entwicklung zu entledigen? Könnte euch die Entscheidung nicht egaler sein, weil ihr immer das neueste Windows oder ein ganz anderes Betriebssystem verwendet? Oder nutzt ihr vielleicht selbst noch Windows 7 oder 8 - und werdet ihr der Version auch jetzt noch treu bleiben? Schreibt es uns in die Kommentare!