Kostenlos am Wochenende: Steam und Co. verwöhnen euch diese Woche mit 14 Gratis-Spielen, von denen ihr 7 behalten dürft

Vor euch liegt ein fulminantes Wochenende mit jeder Menge Gratis-Spielen.

Falls ihr gerade Angst vorm Feierabend habt, weil ihr nicht wisst, was ihr dieses Wochenende machen sollt, haben wir gute Neuigkeiten für euch. Steam lässt aktuell den Gönner raushängen und hat elf kostenlose Spiele im Gepäck, von denen gleich fünf langfristig in eure Bibliothek wandern.

Außerdem lockt gerade auch Battlefield 6 mit einem Free Weekend und Epic hat wie jede Woche ebenfalls zwei Spielgeschenke am Start.

Kostenloses Wochenende bei Battlefield 6

1:04 Battlefield 6 Season 3 - Free Trial Trailer

Autoplay

Genre : Multiplayer-Shooter

: Multiplayer-Shooter Release : Oktober 2025

: Oktober 2025 Kostenlos spielen bis: 15. Juni 2026

Noch bis zum 15. Juni 2026 spielt ihr Battlefield 6 auf allen verfügbaren Plattformen (EA, Epic Games, Steam, Xbox, PlayStation) kostenlos. Dabei habt ihr Zugriff auf fünf verschiedene Modi und vier Karten:

Modi Vernichtung Durchbruch Durchbruch (Casual) Eroberung Eskalation

Maps Golmud-Bahn Basar von Kairo Kontaminiert Eastwood



Besonders der Basar von Kairo wird als bisher größte Map des Shooters von der Community gefeiert, es lohnt sich also, mal einen Blick drauf zu werfen. Alle erspielten Inhalte dürft ihr anschließend auch behalten, solltet ihr euch für einen Kauf entscheiden.

Um kostenlos an Battlefield 6 zu kommen, müsst ihr zunächst das kostenlose Battlefield Redsec herunterladen (zum Beispiel auf Steam). Darüber bekommt ihr dann Zugang zu den BF6 Inhalten.

Weitere kostenlose Spiele

Einsammeln und behalten

The Ouroboros King : Einfaches Schach ist euch zu langweilig? Dann probiert es doch mit diesem Mix aus dem klassischen Strategiespiel mit Roguelite-Elementen. Kostenlos einsammeln und behalten bis: 18. Juni 2026, 17 Uhr auf Epic Games

: Einfaches Schach ist euch zu langweilig? Dann probiert es doch mit diesem Mix aus dem klassischen Strategiespiel mit Roguelite-Elementen. Warhammer 40K Speed Freeks : Warhammer kann man auch mit Autos spielen. Euch erwarten Rennkämpfe mit Buggys, Panzern und Hubschraubern. Kostenlos einsammeln und behalten bis: 18. Juni 2026, 17 Uhr auf Epic Games

: Warhammer kann man auch mit Autos spielen. Euch erwarten Rennkämpfe mit Buggys, Panzern und Hubschraubern. Eets : Das Rätselspiel vereint das Gameplay von Lemmings und The Incredible Machine. Ihr navigiert euren Charakter durch verschiedene Level und setzt eure Emotionen gewinnbringend ein- Kostenlos einsammeln und behalten bis: 15. Juni 2026, 19 Uhr auf Steam

: Das Rätselspiel vereint das Gameplay von Lemmings und The Incredible Machine. Ihr navigiert euren Charakter durch verschiedene Level und setzt eure Emotionen gewinnbringend ein- The Red Lantern : Bei den sommerlichen Temperaturen sorgt das Hundeschlitten-Spiel für eine angenehme Abkühlung. Gemeinsam mit euren fünf Huskys sucht ihr in Alaska den Weg nach Hause. Kostenlos einsammeln und behalten bis: 18. Juni 2026, 19 Uhr auf Steam

: Bei den sommerlichen Temperaturen sorgt das Hundeschlitten-Spiel für eine angenehme Abkühlung. Gemeinsam mit euren fünf Huskys sucht ihr in Alaska den Weg nach Hause.

1:34 Schlittenhunde im wilden Alaska - Abenteuer The Red Lantern im Debüt-Trailer

Happy's Humble Burger Farm : Die Nachtschicht in einem Fast-Food-Restaurant kann schon so ziemlich gruselig werden. Schlimmer wird's aber, wenn dämonische Gäste unzufrieden mit ihrer Bestellung sind Kostenlos einsammeln und behalten bis: 15. Juni 2026, 15 Uhr auf Steam

: Die Nachtschicht in einem Fast-Food-Restaurant kann schon so ziemlich gruselig werden. Schlimmer wird's aber, wenn dämonische Gäste unzufrieden mit ihrer Bestellung sind Tell Me Why : Im Rahmen des Pride Month bekommt ihr das Storyspiel der Macher von Life is Strange mit allen Episoden geschenkt. Ihr begleitet die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan auf den Spuren ihrer schwierigen Vergangenheit. Dabei trefft ihr Entscheidungen, die sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken. Kostenlos einsammeln und behalten bis : 1. Juli 2026, 19 Uhr auf Steam

: Im Rahmen des Pride Month bekommt ihr das Storyspiel der Macher von Life is Strange mit allen Episoden geschenkt. Ihr begleitet die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan auf den Spuren ihrer schwierigen Vergangenheit. Dabei trefft ihr Entscheidungen, die sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken. Gravity Circuit : Das Jump'n'Run steht voll und ganz im Zeichen traditioneller Arcade- und Konsolenabenteuer. Ihr spielt als Kai, der seinen Weg durch eine futuristische Welt voller Roboter sucht. Kostenlos einsammeln und behalten bis : 14. Juni, 19 Uhr auf Steam

: Das Jump'n'Run steht voll und ganz im Zeichen traditioneller Arcade- und Konsolenabenteuer. Ihr spielt als Kai, der seinen Weg durch eine futuristische Welt voller Roboter sucht.

Kostenloses Wochenende

Mechabellum : Was braucht man mehr als eine Armee aus riesigen Mech-Robotern? Ihr schickt eure Truppen aus Titanen mit eigenen Formationen in gigantische RTS-Schlachten. Kostenlos spielen bis : 15. Juni, 19 Uhr auf Steam

: Was braucht man mehr als eine Armee aus riesigen Mech-Robotern? Ihr schickt eure Truppen aus Titanen mit eigenen Formationen in gigantische RTS-Schlachten.

1:37 Damit ihr Mechabellum nicht vergesst, zeigt es gigantische RTS-Schlachten mit Riesen-Robotern

Neon Abyss 2 : In dem Cyberpunk-Roguelite ballert und blitz ihr euch allein oder im 4er-Koop durch einen neon-beleuchteten Abgrund. Kostenlos spielen bis : 15. Juni, 19 Uhr auf Steam

: In dem Cyberpunk-Roguelite ballert und blitz ihr euch allein oder im 4er-Koop durch einen neon-beleuchteten Abgrund. Hearts of Iron 4 : Das Globalstrategiespiel steckt euch mitten in den Zweiten Weltkrieg. Ihr führt eine der verwickelten Nationen an, werdet zur Industriemacht und schickt eure Armeen in den Kampf. Kostenlos spielen bis : 15. Juni, 19 Uhr auf Steam

: Das Globalstrategiespiel steckt euch mitten in den Zweiten Weltkrieg. Ihr führt eine der verwickelten Nationen an, werdet zur Industriemacht und schickt eure Armeen in den Kampf. Goblin Cleanup : In Dungeons Monster jagen und Schätze klauen mag ja schön und gut sein, aber wer macht das Chaos anschließend sauber? Na ihr! In dem Koop-Spiel fegt ihr durch verschiedene Verließe, wischt das Blut aud und setzt Fallen für die nächste Heldenrunde zurück.

: In Dungeons Monster jagen und Schätze klauen mag ja schön und gut sein, aber wer macht das Chaos anschließend sauber? Na ihr! In dem Koop-Spiel fegt ihr durch verschiedene Verließe, wischt das Blut aud und setzt Fallen für die nächste Heldenrunde zurück. Kostenlos spielen bis : 15. Juni, 19 Uhr auf Steam

: 15. Juni, 19 Uhr auf Steam 下一站江湖Ⅱ (Nächster Halt Jianghu 2): Keine Sorge, ihr müsst kein Chinesisch sprechen, das Kampfkunstspiel ist auch mit Englischer Sprache ausgestattet. Es soll Rollenspiel, Aufbausimulation in einer Sandbox vereinen. Kostenlos spielen bis : 15. Juni, 19 Uhr auf Steam

(Nächster Halt Jianghu 2): Keine Sorge, ihr müsst kein Chinesisch sprechen, das Kampfkunstspiel ist auch mit Englischer Sprache ausgestattet. Es soll Rollenspiel, Aufbausimulation in einer Sandbox vereinen. Rogue Point : In der Zukunft herrscht Krieg zwischen den reichsten CEOs der Welt und sträubt euch als Selbstjustizler dagegen, die diesen auszufechten. Im 4er-Koop bekämpft ihr mit Schusswaffen und Gadgets verschiedene Ziele und baut eure Fähigkeiten aus. Kostenlos spielen bis : 15. Juni, 19 Uhr auf Steam

: In der Zukunft herrscht Krieg zwischen den reichsten CEOs der Welt und sträubt euch als Selbstjustizler dagegen, die diesen auszufechten. Im 4er-Koop bekämpft ihr mit Schusswaffen und Gadgets verschiedene Ziele und baut eure Fähigkeiten aus.

Na, wenn das mal keine bunte Tüte ist. Falls da aber doch nichts für euch dabei ist, findet ihr vielleicht etwas im aktuellen Steam Sale. Da sind gerade eine Menge Blockbuster mit Rekord-Rabatten erhältlich, aber es findet gerade auch das Festival der Danmaku-Spiele statt. Dort gibt's allerhand Bullethell-Spiele und andere Shooter im Angebot.