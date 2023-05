Steam: Eines der besten Survivalspiele ist gerade so billig wie noch nie

Bei dem Preis wird sogar das Steam-Logo ganz rot: Don't Starve Together ist um 90 Prozent reduziert.

Manche Spiele werden einfach nicht langweilig. Da kann man Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre reinstecken und es macht noch immer Spaß. Don’t Starve Together ist genau so ein Spiel – und gerade so billig, dass man seinen Augen kaum traut.

Für sage und schreibe 1,49 Euro steht das stylische Survivalspiel gerade zum Verkauf auf Steam, damit ist es um 90 Prozent reduziert – so billig konntet ihr hier noch nie zugreifen. Ihr solltet euch aber schleunigst entscheiden: Bereits morgen, am 4. Mai endet das Angebot.

1:10 Don't Starve Together - Launch Trailer zum Ende der Early-Access-Phase - Launch Trailer zum Ende der Early-Access-Phase

Das erwartet euch in Don’t Starve Together

Wenn ihr denkt, dass euch bei so einem billigen Preis auch ein billiges Spiel erwartet, dann täuscht ihr euch gewaltig. Die Steam-Rezensionen sind hier ganz klar: Bei über 260.000 Meinungen sind beeindruckende 96 Prozent positiv!

Und das zu guter Recht: In Don’t Starve Together müsst ihr überleben – so weit, so typisch Survivalspiel. In der düsteren, prozedural generierten Spielwelt müsst ihr aber nicht nur darauf achten, nicht zu verhungern.

Ihr könnt euer Essen wie in Stardew Valley anpflanzen, eure Heimat aufbauen und verteidigen, in Dungeons rumstöbern, saisonale Bosse bekämpfen, Reittiere zähmen, etliche Gegenstände craften und noch so viel mehr. Wie gesagt, mit Don’t Starve Together wird euch so schnell nicht langweilig.

Ein Blickfang ist Don’t Starve Together auch: Der liebevoll düstere, doch zugleich auch irgendwie knuffige Zeichenstil hat seinen ganz eigenen Charme. Das gilt sowohl für die eigenen Charaktere, als auch die kreativ gestalteten Monster.

Das Wichtigste darf natürlich nicht vergessen werden: Ihr macht das alles im Koop-Modus mit bis zu fünf Freunden! Wenn ihr eher Solo-Spieler seid und als einsamer Wolf die erschreckenden Wälder durchkreuzen wollt, gibt’s für euch das Singleplayer-Pendant Don’t Starve. Mit einem 75-prozentigen Rabatt ist das auch gerade für knapp zwei Euro spottbillig auf Steam.

Habt ihr Don’t Starve und/oder Don’t Starve Together bereits gespielt? Wie viele Spielstunden habt ihr schon reingesteckt? Seid ihr persönlich eher Singleplayer-Fan oder liebt ihr mehr die Spieleabende mit Freunden? Und was ist eurer Meinung nach aktuell das beste Survivalspiel auf dem Markt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!