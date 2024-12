Path of Exile 2 ruhmsonnt sich im Schein des Steam-Sterns.

Lange ist's her, dass Path of Exile als verkopfter Nischenkonkurrent zum großen Diablo gesehen wurde. Falls es noch Zweifel geben sollte, wie nachhaltig sich die Action-Rollenspiel-Marke ins Zentrum des Mainstreams geschnetztelt hat, räumt Path of Exile 2 diese jetzt aus.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Schnell zu den Highlights:

Path of Exile 2

22:19 Path of Exile 2 - Test-Video zur Early-Access-Version

Autoplay

Jap, Path of Exile 2 belegt den 1. Platz der Steam-Bestseller der Woche. Das überrascht vermutlich kaum jemanden, der Hype um den Nachfolger simmert seit nunmehr fünf Jahren. Jetzt fährt Entwickler Grinding Gear Games die Lorbeeren ein. Und noch mehr Zahlen können beeindrucken.

Mit knapp 580.000 gleichzeitig aktiven Usern am 8. Dezember verdoppelt Path of Exile mal eben die Höchstzahl seines Vorgängers. Und das, obwohl das künftig als Free2Play-Spiel geplante Action-Rollenspiel im Early Access mit einem Preisschild von mindestens 28 Euro erscheint.

Zudem fällt das Feedback von über 32.000 Steam-Rezensenten derzeit zu 83 Prozent positiv aus, was gerade bei der als äußerst anspruchsvoll geltenden Community von Path of Exile als großer Erfolg zu werten ist.

Wollt ihr neu einsteigen und braucht Tipps? Unser Einsteiger-Guide zu Path of Exile 2 hilft.

Lohnt Path of Exile 2 für euch überhaupt oder ist es zu hardcore? Unser Genre-Experte Dennis setzt euch im Test nach 50 atemlosen Stunden Spielzeit ins Bild, was das fordernde Action-Rollenspiel ausmacht – und gibt eine Wertungstendenz:

Path of Exile 2 im Vorabtest Ein gnadenlos fordernder Action-RPG-Traum von Dennis Zirkler

Die kompletten Top 10 auf Steam

Weitere Erfolgsspiele der Woche

Marvel Rivals legt auf Steam eine Superheldenlandung hin – auch ohne Deadpool im Kader.

Vorläufiges Ergebnis: Das neue Free2Play-Actionspiel von NetEase Games erreicht Platz 4 der umsatzstärksten Produkte der Woche auf Steam. Derzeit 480.000 gleichzeitig aktive User an der Spitze und zu 76 Prozent positives Feedback von Spielerinnen und Spielern auf Steam zeugen von einem Erfolg auf ganzer Linie.

Ebenso stark erscheint das neue Indiana Jones und der Große Kreis, jedoch mit komplett anderer Geschäftsstrategie. Als Vollpreistitel mit mächtiger Lizenz im Rücken erreicht der versoftete Indy den 6. Platz in den Steam-Bestsellern.

Im Vergleich mit Marvel Rivals wird's besonders interessant: Gerade einmal 12.000 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam bestätigen bei Indiana Jones eine deutlich kleinere Userbasis, die durch den Verkaufspreis ebenfalls beachtliche Umsätze ermöglicht. Nicht schlecht für ein Indy-Spiel ...