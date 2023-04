Steam: Wie viele Spiele habt ihr insgesamt in eurer Bibliothek?

Wir haben Fragen zu eurer Steam-Bibliothek.

Steam ballert so oft Rabatte raus, dass »Sale« schon fast zum Normalzustand geworden ist. Wenn gerade keine große Aktion läuft, dann dafür garantiert eine Midweek Madness oder ein Publisher-Sale. Bei so vielen Schnäppchen wächst die eigene Bibliothek natürlich schneller als Gänseblümchen beim ersten Sonnenschein.

Den berühmt-berüchtigten Pile of Shame benennen manche inzwischen lieber in ihren Pile of Joy um - hier stapeln sich all die Spiele, die man sich mal im Vorbeigehen gekauft hat. Weil diesmal spielen wir es bestimmt bald, ganz ehrlich! Und dann verstaubt es in der Bibliothek, vergessen und uninstalliert. Passiert uns allen, keine Sorge.

Und dann gibt es da ja noch regelmäßige Gratis-Aktionen oder Free2Play-Spiele, die man sich ganz unverbindlich krallen kann!

Wie hoch ist euer Steam-Berg?

Wir wollen von euch wissen, auf welchem Stand sich eure Steam-Sammlung befindet. Macht deshalb gerne in unserer Umfrage mit! Die Gesamtzahl eurer Spiele findet ihr ganz einfach in der Steam-Bibliothek, denkt nur daran, eventuelles Family-Sharing auszublenden.

Hier könnt ihr für die grobe Anzahl eurer Steam-Spiele abstimmen. Vielen Dank für eure fleißige Teilnahme!

Wir sind schon sehr gespannt, welcher Durchschnitt sich bei der GameStar-Community ergibt. Laut SteamSpy liegt der weltweite Durchschnitt bei allen Steam-Usern (was auch Bot-Accounts einschließen dürfte) bei 10 oder 11 Spielen - da bieten wir mehr, oder?

Wenn ihr mögt, erzählt uns außerdem in den Kommentaren mehr! Die nackten Zahlen sind ja statistisch ganz spannend, aber viel interessanter finden wir zum Beispiel, wie viele von euren Spielen ihr wirklich spielt. Ob ihr Käufe ab und zu bereut oder bei Sales immer noch gerne zuschlagt. Oder ist eure Steam-Sammlung vielleicht total überschaubar?

Hier kommt noch eine Bonus-Frage für die Kommentare: Seid ihr eher Fraktion »Pile of Shame« oder »Pile of Joy«? Nervt euch der ungespielte Steam-Berg oder schaut ihr mit Stolz auf eure persönliche Sammlung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare unter dem Artikel! Egal, wie hoch euer Mount Steam ist, wir wünschen euch ein erholsames Osterwochenende.