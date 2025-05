Steam-User wartet seit mehr als 7 Jahren auf die Rückkehr seines Koop-Kumpels - und viele Leute packen ihre Geschichten aus

Fast jeder von uns hat wohl jemanden in seiner Freundesliste, der schon ewig nicht mehr da war.

Zwar sind längst nicht alle Erlebnisse in Multiplayer-Spielen positiv, doch im besten Fall lernen wir über sie neue Menschen kennen und es entstehen sogar tiefe Freundschaften. Es gibt auch weit mehr als ein Beispiel von Spielerinnen und Spielern, die beim Spielen ihre große Liebe gefunden haben.

Doch ebenso schnell, wie wir online neue Bekanntschaften machen, können wir sie auch wieder verlieren, erst recht wenn der Steam-Account oder der Discordserver die einzige Verbindung sind. Das zeigt auch ein Post auf Reddit.

Sieben Jahre keine Nachricht

Der Reddit-Nutzer hallotest382 berichtet in seinem Post über einen ehemaligen Mitspieler: Vor über siebeneinhalb Jahren wäre der das letzte Mal online gewesen und seitdem habe er nie wieder von ihm gehört.

Sein früherer Freund habe ihm noch berichtet, dass er in großen Schwierigkeiten sei, am folgenden Tag war er dann verschwunden. Was mit ihm passiert ist, wo er heute ist und ob er ihn je wiedersehen wird, wisse er nicht. Sollte sein Mitspieler aber doch unverhofft wieder auftauchen, hat hallotest382 einen Plan:

An dem Tag, an dem er zurückkehrt, werde ich so tun, als sei er nur für einen Tag weg gewesen, um ihn zu verwirren.

Mit seinem verlorenen Freund ist hallotest382 längst nicht allein, wie die Antworten auf seine Geschichte zeigen. Viele Spielerinnen und Spieler haben offenbar auch Online-Kontakte, die mehr oder weniger abrupt abbrachen, oft aus tragischen Gründen:

Ich habe den Kontakt zu einem Typ aus Japan verloren, mit dem ich Forza gespielt habe, zu der Zeit, als die [Nuklearkatastrophe in] Fukushima passiert ist. Er war mehrere Jahre nicht online. Letztes Jahr tauchte er dann auf und ich schrieb ihm eine Nachricht. Er erzählte, dass er seinem Sohn das Spielen beibringen würde. Ich hatte Tränen in den Augen. DonkeywongOG

Ich habe einen Freund, der mir letztes Jahr erzählt hat, dass er zur Armee geht und seitdem hat er nichts mehr von sich hören lassen. Ich habe mehrmals versucht, ihn zu kontaktieren, aber hatte kein Glück. Sein Land befindet sich gerade in einem Krieg und ich glaube nicht, dass ich ihn je wiedersehen werde. FlyingLucarius

Ich habe auf einem privaten WoW-Server gespielt und bin einer Gilde beigetreten. Ich war 15 und hatte in meiner Kindheit viele traumatisierende Dinge erlebt und diese Leute wurden meine Freunde. Die Gildenmeisterin mochte mich und brachte mir bei, meinen Warlock richtig zu spielen. Sie wurde für mich zu einer Art zweiten Mutter. Eines Tages loggte sie sich nicht mehr ein und die Gilde zerfiel. Viel später fand ich heraus, dass sie im Schlaf gestorben war. sparr0-

Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, ein Online-Freund von mir ist aus Mexiko und war auch in Schwierigkeiten. Wir haben GTA gespielt und er verschwand plötzlich bis 2021. Wir waren so froh, als er zurück war. Wir spielen immer noch manchmal GTA und freuen uns auf Teil 6. ricoimf

Auch wenn sie traurig sind, zeigen uns all diese Geschichten immerhin eins: Unsere Zeit mit Freunden sollten wir immer wertschätzen und nicht für selbstverständlich nehmen. Wenn ihr jetzt noch ein paar Geschichten mit Happy End braucht, dann werdet ihr in der Box oben fündig. Dort findet ihr acht Liebesgeschichten aus unserer Community oder lest, davon, wie ein Dota-Turnier zur Verlobungsfeier wurde.