Der große Steam Winter Sale startet, alle Infos

Woran merkt man, dass wieder mal ein Jahr zu Ende geht? Okay, weil Last Christmas wieder im Radio läuft. Aber natürlich auch am Steam Winter Sale! Der startet am 22. Dezember, was diesmal sogar ganz offiziell von Valve bestätigt wurde. Wann genau es los geht und was ihr vorher sonst noch wissen solltet, fassen wir euch hier zusammen.

Sobald die Angebote eintrudeln, werden wir diesen Artikel natürlich wie immer um unsere Top-Empfehlungen ergänzen. Schaut also später gerne nochmal rein!

Der Pile of Shame: Bevor ihr wild einkauft, gibt's die übliche »Warnung«: Bedenket euren Stapel der Schande! Falls ihr also lieber doch was von eurer Liste wegspielen wollt, hilft euch unsere Beratung zum Vernichten des Pile of Shame.

Alles zum Steam Winter Sale

Wann startet der Steam Winter Sale?

Die Rabatt-Aktionen starten am 22. Dezember 2021 um 19 Uhr. Ab dann solltet ihr eure Wunschliste also genau im Auge behalten! Denkt dran, dass Steam vermutlich ein paar Minuten lang überlastet sein wird, sobald der Sale startet.

Wann endet der Steam Winter Sale?

Der Sale läuft planmäßig bis zum 5. Januar 2022, also zwei Wochen lang. Wie üblich endet die Aktion auch wieder um 19 Uhr deutscher Zeit.

Welche Spiele sind im Angebot?

Wie immer gibt Valve erst zum Sale-Start bekannt, welche Spiele diesmal reduziert sind. Da der Winter Sale aber einer der größten Sales im Jahr ist, könnt ihr mit hunderten Angeboten und vielen reduzierten AAA-Titeln rechnen. Zumal Steam und andere Shops versuchen, sich vor Weihnachten gegenseitig zu unterbieten - eine Übersicht aller Rabatt-Aktionen findet ihr hier:

59 12 Weihnachten 2021 Alles Sales bei Steam, Epic, GOG und Co.

Noch ein Tipp: Denkt dran, dass Epic gerade wieder jede Menge Spiele verschenkt, jeden Tag ein anderes. Eventuell lohnt es sich für euch, wenn ihr erstmal abwartet, ob euer Wunschspiel vielleicht auch unter den Geschenken ist. Hier verraten wir euch jeden Tag, was ihr gratis abstauben könnt.