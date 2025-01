Steam Winter Sale: Letzte Chance auf hohe Rabatte, hier nochmal all unsere Empfehlungen

Auch neue Spiele wie Dragon Age: The Veilguard oder das aktuelle Call of Duty sind schon merklich reduziert.

Für Steam ist der Winter schon fast vorbei. Naja gut, zumindest der Winter Sale. Der endet am 2. Januar 2025 um 19 Uhr, also am gleichen Tag, an dem dieser Artikel erscheint. Falls ihr eure geplanten Käufe bisher aufgeschoben habt – dingeling, wir sind die Erinnerung!

Wer einen letzten Blick auf die teils gewaltigen Rabatte werfen möchte, ist hier bestens aufgehoben. Wir zeigen euch nochmal all unsere Empfehlungsartikel auf einen Blick. Da ist garantiert was für euch dabei, egal welchen Genres ihr anhängt. Viel Spaß beim Stöbern!

0:51 Der große Steam Winter Sale ist da, der Trailer enthüllt Spiele im Angebot

Autoplay

Unsere Tipps aus dem Sale

Im folgenden Artikel findet ihr vor allem Angebote zu neuen Spielen wie Call of Duty: Black Ops 6, Dragon Age: The Veilguard oder Life is Strange: Double Exposure.

Mehr zum Thema Der große Steam Winter Sale 2024 ist gestartet! Das sind die ersten Angebote, Deals und Rabatte von Dimitry Halley

Passend zu unserem Top-100-Ranking, das wir euch zum Jahresende präsentiert haben, sind wir auch auf Suche nach stark reduzierten Open Worlds gegangen. Hier stellen wir euch fünf besonders tolle und günstige vor:

Mehr zum Thema Steam Winter Sale: 5 fantastische Open Worlds sind gerade super günstig von Sören Diedrich

Jetzt wird’s persönlich: Natürlich haben wir aus dem GameStar-Redaktionteam auch Lieblingsspiele, die wir euch unbedingt ans Herz legen wollen. Deshalb nutzen wir die passende Gelegenheit und schwärmen euch von unseren Favoriten zum Bestpreis vor:

Mehr zum Thema Steam: 10 Spiele für unter 5 Euro, die euch die Winterzeit garantiert versüßen von Jesko Buchs

Ihr liebt Spiele, aber habt einfach nicht (mehr) die Zeit, euch jeden Tag stundenlang damit zu beschäftigen? Wenn ihr »Hundert Stunden Spielzeit« hört, schreck euch das direkt ab? Auch für euch gibt es tolle Spiele! Wir haben solche rausgesucht, die ihr in unter zehn Stunden durchbekommt und die trotzdem sehr viel Spaß machen:

Mehr zum Thema Steam Winter Sale: 9 tolle Spiele, die ihr in unter 10 Stunden durchbekommt von Jesko Buchs

Immer noch nichts dabei? Dann haben wir einen heißen Tipp, wie ihr selbst in Windeseile die für euch besten Angebote findet. Nämlich mit dem Online-Tool IsThereAnyDeal:

Mehr zum Thema Um im Steam Sale die besten Angebote zu finden, reichen fünf Minuten mit einem mächtigen Tool von Sören Diedrich

Nach dem Steam Sale ist natürlich vor dem Steam Sale. Jede Woche mittwochs werden neue Angebote in der Midweek Madness freigeschaltet, die wir euch vorstellen. Und auch viele neue Sale-Daten sind schon bekannt, darunter die großen Rabattaktionen im Frühling und Sommer. Hier lest ihr, wann die Sales 2025 starten.

Früher hat Valve aus den Sale-Daten ein großes Geheimnis gemacht – allerdings sind die Daten zuverlässig immer vorher geleakt. Seit ein paar Jahren werden sie nun offiziell im Voraus bekannt gegeben. Unter anderem auch, damit sich Entwickler mit ihren Titeln frühzeitig dafür registrieren können. Praktisch natürlich auch für uns!