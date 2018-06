Steam-Reviews sind viel zu leicht zu manipulieren und deswegen "grundlegend kaputt", vermutete Entwickler Cliff Harris auf Twitter - aber Tom Giardino vom Steam Business Team widersprach entschieden. Es sei sogar "sehr leicht" festzustellen, wenn Entwickler versuchen, ihre Reviews zu beeinflussen. "Wir bannen Partner und Entwickler andauernd dafür", so Giardino.

Cliff Harris ist der Gründer von Positech Games, den Machern von Gratuitous Space Battles und Democracy. Er stellte die These auf, dass er beispielsweise einem Spiel mit 500 Bewertungen sehr leicht einen Schub verpassen könnte: Indem er einfach 500 Exemplare über Fake-Accounts kauft und damit 500 begeisterte neue Bewertungen hinzufügt.

2/2 Thats a very good use of $3,000 compared top equiv ad spend. I would never do this, but I'm not sure everyone is as honest. In all products/stores (not just steam), review scores cannot be taken seriously without some heavy duty verification they are not shills.

Weil er sowieso 70 Prozent vom Kaufpreis zurückerhalte (Steam verdeint an jedem verkauften Spiel 30 Prozent), würde ihn das nur um die dreitausend Dollar kosten - verglichen mit dem gleichen Werbebudget eine exzellente Investition. Deswegen könne man Bewertungen in Online-Stores nie ernst nehmen, wenn sie nicht sehr aufwendig verifiziert würden.

Giardino kontert allerdings, dass genau solche Verifizierung bei Steam bereits existiert und eben auch entsprechend gehandelt wird.

Ebenfalls interessant: Er schob als letzte Bemerkung noch nach, dass sich Nutzer-Reviews im Großen und Ganzen nicht so stark auf Verkaufszahlen und die Sichtbarkeit eines Spiels auswirken, wie Entwickler gemeinhin annehmen.

>We ban games and partners all the time for this.

>It's really easy for us to see it when you do, even if you do it slowly

>User reviews don't broadly correlate to sales or visibility the way developers assume they do