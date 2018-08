Steam.tv - Eigener Streaming-Dienst von Valve versehentlich gestartet

Der Steam-Betreiber Valve baut seine Aktivitäten im Livestream-Sektor aus. Noch heute könnte mit Steam.tv eine eigene Übertragung des Dota 2-Turniers The International an den Start gehen. Ob die Amerikaner damit eine dauerhafte Streaming-Plattform aufbauen und in Konkurrenz zu Twitch, YouTube Gaming und Mixer treten wollen, ist allerdings noch unklar.

Rekord-Preisgeld beim The International - 24,8 Millionen Dollar sind im Pott

Vergangene Woche war Steam.tv ohne Ankündigung für kurze Zeit live gegangen. Besucher der Seite konnten die Spiele des The International verfolgen. Andere Spiele oder gar die Möglichkeit, selbst einen Stream zu hosten, gab es nicht.

Gegenüber The Verge stellte Valve nachträglich klar, dass es sich bei dem spontanen Launch um ein Versehen gehandelt habe und man lediglich an Verbesserungen für die bereits bestehende Streaming-Möglichkeit arbeite:

"Wir arbeiten daran, Steam-Broadcast für das Main Event des The International zu updaten. Was die Leute gesehen haben, war ein Test-Feed, der versehentlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde."

Im Gegensatz zum sehr rudimentären Steam-Broadcast, der schon länger verfügbar ist, bot die Testversion von Steam.tv deutlich erweiterte Features. So ist es bei möglich, Steam-Freunde zum gemeinsamen Schauen einzuladen und über Voice-Chat mit ihnen zu quatschen. Die Kollegen von CNET waren schnell genug, ein paar Screenshots zu machen.

Die Übertragung des The International Main Events beginnt heute, am 20. August, um 19 Uhr deutscher Zeit. Spätestens dann sollte Steam.tv also wieder verfügbar sein. Gut möglich, dass sich dann schon klarer absehen lässt, ob sich Twitch auf dauerhafte Konkurrenz einstellen muss, oder ob sich Valve tatsächlich auf Dota-Übertragungen beschränkt.

