Es ist offiziell: Die diesjährige Dota-2-Meisterschaft The International 2018 (TI8) sprengt abermals den Rekord-Preispool vom letzten Jahr und bringt Stand jetzt rund 24,8 Millionen US-Dollar zusammen. Im letzten Jahr war bei 24,7 Millionen das Ende der Fahnenstange erreicht.

Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum Finale am 25. August 2018, 25 Prozent der Erlöse aus dem Verkauf des Battle Pass für Dota 2 fließen direkt in den Preispool des TI8. Das International konnte seit 2012 jedes Jahr seinen eigenen Rekord brechen.

The International 2018 now has the largest prize pool in the history of esports surpassing that of The International 2017. #TI8 pic.twitter.com/vR9U79i2MK