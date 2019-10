Etwas überraschend hat Paradox Interactive spontan eine Mobile-Version ihres beliebten Grand-Strategy-Spiels Stellaris angekündigt und auch gleich eine Beta-Version in Australien, Kanada, Neuseeland und Schweden veröffentlicht. Allerdings nur für kurze Zeit, denn recht schnell musste der Publisher das Spiel wieder offline nehmen.

Was war passiert? Fans entdeckten früh ein Artwork in dem Mobile-Stellaris, das offensichtlich nicht vollkommen neu war. Genauer gesagt handelt es sich um einen Hintergrund, der augenscheinlich von Halo 4 geklaut worden ist. Zwar hat sich der zuständige Entwickler zumindest ein wenig bemüht, ein paar Änderungen vorzunehmen, doch trotzdem sind nach wie vor große Teile des Originals zu erkennen.

Hier könnt hier einen Vergleich der beiden Hintergründe sehen. Links findet ihr einen Screenshot aus Stellaris: Galaxy Command und rechts das Halo-4-Artwork.

Dabei war die Person, die das Bild in Galaxy Command eingebaut hat, auch noch recht schlampig. Beispielsweise ist auf den Panzern unten links noch immer das UNSC-Logo zu entdecken. Die United Nations Space Command ist eine militärische Agentur im Halo-Universum, die unter anderem auch für das Spartan-II-Programm und damit der Ausbildung des Master Chief verantwortlich war.

Anders als bei Stellaris selbst fungiert Paradox nicht als Entwickler, sondern nur als Publisher von Galaxy Command. Entwickelt wurde das Spiel von Gamebear Tech in Hong Kong. Als der Diebstahl bekannt wurde, entfernte der Publisher rasch die Beta wieder aus allen Mobile-Stores und veröffentlichte auf Twitter eine Entschuldigung.

Stellaris: Galaxy Command players.



We have an important statement for you, regarding the current suspension of our game's servers. pic.twitter.com/F8Way6ar9a