Die Dinos sind los: Während Fans der Jurassic-Filmreihe von Steven Spielberg mit Jurassic World 3 einem weiteren Teil mit Chris Pratt als Raptoren-Flüsterer entgegenfiebern, entwickelt sein Studio DreamWorks eine passende Animationsserie für den Streaming-Dienst Netflix.

Ein erster Trailer stellt Jurassic World: Camp Cretaceous vor, die 2020 an den Start gehen soll.

Die animierte Serie spielt im gleichen Universum der klassischen Jurassic Park-Trilogie und des 2015er Jurassic World, gefolgt von Jurassic World: Das gefallene Königreich (2018). Die Handlung spielt auf der anderen Seite der Insel Nublar. Dort gibt es ein Abenteuer-Camp, in dem eine Gruppe von Jugendlichen eine »einmalige Erfahrung« in der Welt der prähistorischen Tiere erleben möchten. Doch als einige Dinos aus ihren eigentlich gut geschützten Gehegen ausbrechen können, bekommen die sechs Teenager ernste Probleme und müssen gemeinsam das Abenteuer meistern.

Hinter der Animationsserie Jurassic World: Camp Cretaceous steht neben Produzent Steven Spielberg auch Colin Trevorrow, Regisseur und Autor der Jurassic World-Filme. Als Autoren und Showrunner der Serie fungieren Scott Kreamer (Pinky Malinky) und Lane Lueras (Kung Fu Panda: The Paws of Destiny). Ein genauer Starttermin wird noch bekannt gegeben.

