Am 15. Mai erscheint Omensight, das neue Spiel vom Entwickler Spearhead Games. Um das zu feiern wird dieses Wochenende der geistige Vorgänger, Stories: The Path of Destinies, auf Steam verschenkt. Nur noch heute, am 13. Mai, gibt es den Titel kostenlos, ihr müsst also schnell sein.

Klickt ihr auf Installieren, landet Stories in euerer Bibliothek und ihr dürft das Spiel behalten. In Stories begleiten wir den antropomorphen Fuchs Reynardo auf seiner Reise. Er ist der letzte Himmelkosar, der die Einwohner fliegender Insel vor einer feindlichen imperialen Armee beschützen muss. Die Geschichte des Action-Rollenspiels besteht aus mehreren Pfaden, die der Spieler mit seinen Entscheidungen auswählen kann. Die fallen ziemlich knackig aus und stellen uns sogar vor die Wahl, ob wir alte Freunde opfern, um die Inselwelt zu beschützen.

Vorstellung zu Omensight: Wir sehen das Ende zuerst und müssen es verhindern

Neben den Story-Entscheidungen gibt es auch actionreiche Schwertkämpfe auszufechten. Nachfolger Omensight setzt auf ein ähnliches Konzept: Hier spielen wir den Harbinger, einen Krieger, der das Ende der Welt sieht und es anschließend durch seine Entscheidungen abwenden muss.