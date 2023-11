Neues Strategiespiel in Unreal Engine könnte fast schon Warcraft 4 sein, aber es gibt einen Haken

Project G sieht auf den ersten Blick so gut aus, wie wir uns Warcraft 4 wünschen würden. Doch was steckt dahinter?

In einer perfekten Welt wäre Warcraft 4 kein albernes Luftschloss, an das niemand mehr so richtig glaubt. Am allerwenigsten wohl Blizzard selbst, die sich ja bereits mit dem Remaster von Warcraft 3 in die Nesseln gesetzt haben.

Doch falls Blizzard tatsächlich ein neues Warcraft entwickeln würde - und nein, Warcraft Rumble lasse ich nicht zählen - dann sollte es schon mindestens an die grafische Imposanz des neuen Strategiespiels von NCsoft heranreichen.

Das hört auf den wenig klangvollen Namen Project G, zeigt dafür aber umso eindrucksvollere Gameplay-Szenen. Schon im März wurde das neue Projekt enthüllt, bei dem es sich um das erste Strategiespiel des koreanischen Studios handelt, das bislang eigentlich eher für verschiedenste MMOs bekannt war. Jetzt gibt es einen neuen Trailer, den ihr euch hier ansehen könnt:

3:37 Project G: Trailer zum Fantasy-RTS in schicker Unreal-Grafik

Was für ein Spiel wird das genau?

Wie gesagt, NCsoft ist eigentlich eher für MMOs bekannt - beispielsweise für Guild Wars. Deshalb wird Project G auch kein lupenreines RTS, sondern soll eine Art Mischung aus Echtzeit-Strategie und MMO sein. Im Kern bedeutet das, dass es eine sehr große Online-Komponente geben wird.

In einem Interview mit MMORPG.gg sprach Lead Designer Cho Kyuhyung über das Spiel. Hier heißt es, dass der Basenbau und die Upgrades für eure Armee eher Soloaktivitäten sein sollen, während die großen Schlachten schließlich stets gegen andere Spielerinnen und Spieler ausgefochten werden. Es soll außerdem darauf ausgelegt sein, dass ihr euch mit anderen Mitspielern zusammenschließt und große, territoriale Gefechte austragt.

Die Spielszenen im Trailer sollen echtes Gameplay zeigen und werben mit gewaltigen Fantasy-Schlachten.

Stellt euch also auf ein reines PvP-Abenteuer ein, dessen eigentliche Geschichte rund um die Fantasy-Welt Pangaea eher an zweiter Stelle kommt. Insgesamt gibt es vier verschiedene Fraktionen, wobei ihr jedoch auch jederzeit Mischarmeen aus Truppen jedes Volkes zusammenwerfen könnt.

Das große Aber

Es gibt aber noch einen zweiten Pferdefuss bei der ganzen Sache. Denn auch wenn Project G mit seiner Unreal-Grafik durchaus beeindruckend aussieht und für den PC erscheint, wird das Spiel zugleich für Mobile entwickelt. Hinter der Grafikpracht könnte sich also durchaus eher belangloses Gameplay verbergen, das auch unterwegs funktionieren soll.

Das Spiel soll zwar die auf dem Handy verbreiteten Strategie-Mechaniken mit klassischen RTS-Stärken verbinden, aber es ist nicht auszuschließen, dass am Ende das Gameplay doch eher seicht ausfällt. Allerdings ist bereits bekannt, dass die Gefechte auf jeden Fall in Echtzeit gesteuert werden und nicht automatisch ablaufen.

Unklar bleibt außerdem die Vermarktungs-Methode. Es wird wohl einen Ingame-Shop geben, wie vehement dieser aber ins Spiel eingreift, ist bislang nicht bekannt. Einen Release gibt es für Project G noch nicht.

Was haltet ihr von Project G? Denkt ihr, das kann ein spannendes neues RTS werden oder seht ihr dahinter eher einen Grafikblender? Was würdet ihr euch für ein echtes neues Warcraft 4 wünschen? Schreibt es in die Kommentare!