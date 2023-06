Street Fighter 6 bricht schon einen Tag nach Release Steam-Rekorde

Street Fighter 6 erreicht auf Steam beeindruckende Spielerzahlen.

Street Fighter 6 kann sich über einen rundum erfolgreichen Release freuen. Nachdem das Kampfspiel international mit guten bis herausragenden Bewertungen überhäuft wurde, zeigen auch Spielerinnen und Spieler ihr großes Interesse und ihre Begeisterung auf Steam. Dabei lässt Street Fighter die Genre-Konkurrenz weit hinter sich.

Schon jetzt ein großer Steam-Erfolg

Am Samstag, dem 3. Juni, einen Tag nach dem Release, erreichte Street Fighter 6 seine bisher höchste Zahl an gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern: Über 70.000 Fans erkundeten laut SteamDB die Open World oder stellten sich neuen Kampf-Herausforderungen. Wie ein Analyst auf Twitter anmerkt, sind das deutlich größere Zahlen als in anderen Spielen des Fighter-Genres:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

So übertrifft Street Fighter 6 nicht nur den eigenen Vorgänger um ein Vielfaches, auch Spiele wie Mortal Combat 11 und Tekken 7 können sich nicht mit dem brandneuen Titel messen. Lediglich der zwischenzeitlich abgestellte Plattform-Fighter Multiversus konnte mit seinem Free2Play-Modell bis zu 153.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig anziehen und so Street Fighter 6 übertrumpfen.

Auch unserer Test zu Street Fighter findet viele lobende Worte für den Titel. Zwar ist die angepriesene World Tour nicht ganz so spaßig wie erhofft, dafür lernen die Entwickler aber von den Innovationen der Konkurrenz, was wahrscheinlich zum Erfolg des Spiels beiträgt.

2:09 Street Fighter 6: Trailer zeigt, welche alternativen Outfits ihr für eure Kämper freispielen könnt

Außerdem zeigt sich das Kampfspiel weitaus einsteigerfreundlicher als manch anderer Genre-Vertreter. Trotzdem bleibt Street Fighter weiterhin etwas für Multiplayer-Fans, die sich in Duellen mit anderen Spielerinnen und Spielern beweisen wollen.

Was haltet ihr vom neuen Street Fighter? Gefallen euch der Open-World-Modus und andere Neuerungen? Oder seid ihr nur wegen des Kämpfens hier und kümmert euch gar nicht um die Innovationen? Habt ihr das Spiel noch gar nicht ausprobiert und wartet auf eine passende Gelegenheit? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!