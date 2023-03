Fighting Game mit 20 Millionen Downloads schaltet Server bis 2024 aus, lässt Spieler auf Käufen sitzen

Da fürchtet sich auch Shaggy: Multiversus fährt für eine ganze Weile die Server herunter.

Multiversus hat eigentlich einen überaus erfolgreichen Start hingelegt. Das Kampfspiel fand zum Release eine Menge Anklang und konnte sich sogar den Preis für das beste Kampfspiel 2022 sichern. Dabei war es noch gar kein vollwertiges Spiel, wie sich jetzt herausstellt. Multiversus steckte die ganze Zeit noch in der Open Beta – und die wird nun beendet.

Schon zum 4. April könnt ihr das Spiel nicht mehr im Store kaufen, ab dem 25. Juni werden dann die Server heruntergefahren. Erst Anfang 2024 sollt ihr wieder als Batman, Arya und Co. in den Kampf ziehen können.

2:41 Im neuen Trailer zu MultiVersus kloppen sich Batman, Arya Stark und Bugs Bunny

Fans sind jetzt ganz schön geschockt, zum Release war nämlich nie die Rede von einer Open Beta. Mit dem Start der ersten Season kam auch der Patch mit dem Namen v1.0 , bei den Stores wurde dieser Plan ebenfalls nie kommuniziert. Nur in den vergangenen Patches wurde von einer Beta gesprochen, das haben aber natürlich nicht alle Spieler mitbekommen.

Dafür ist jetzt aber der Aufschrei groß – immerhin haben viele Spieler echtes Geld in Multiversus gesteckt. Die Ingame-Käufe seien zwar zum Release 2024 wieder ganz normal da, aber die Skins können eben so lange nicht gesehen und genutzt werden. Wer nun sein Geld zurückwill, schaut aber auch in die Röhre. Das sei laut den Entwicklern nicht möglich.

Wie geht’s weiter mit Multiversus?

Wie die Entwickler in einem Blogpost bekannt geben, haben sie während der Server-Stilllegung einiges vor:

Dadurch haben wir einen klareren Überblick, worauf wir uns fokussieren müssen, besonders den Content von neuen Charakteren, Maps und Modi, damit ihr mehr Möglichkeiten habt, das Spiel zu genießen, zusammen mit aktualisiertem Netcode und mehr Matchmaking-Verbesserungen. Wir werden auch das Fortschrittssystem auf Grundlage eures Feedbacks überarbeiten und nach neuen Wegen suchen, wie ihr euch mit euren Freunden im Spiel verbinden könnt.

Was haltet ihr von dem überraschenden, zeitlich begrenzten Server-Aus bei Multiversus? Ist eure Vorfreude auf die neuen Inhalte größer als der Ärger, solange nicht mehr spielen zu können? Oder haltet ihr die Aktion für überaus unangemessen, da die Spielversion nicht von Beginn an als Open Beta bezeichnet wurde? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!