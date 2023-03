Party Animals auf Steam: Wieso ist ausgerechnet irres Cartoon-Gekloppe auf so unglaublich vielen Wunschlisten?

Party Animals sticht unter den anderen meistgewünschten Spielen ziemlich hervor.

Starfield, Hollow Knight und The Last of Us Part 1: Die meistgewünschten Spiele auf Steam sind meist große Blockbuster oder lang erwartete Fortsetzungen, manchmal ist aber auch eine Überraschung dabei. Party Animals wirkt hier nämlich erstmal deplaziert, handelt es sich doch nur um eine bunte Multiplayer-Klopperei.

Trotzdem steht der Titel auf Platz 3 der international meistgewünschten Spiele auf der großen PC-Plattform. Wie lässt sich das erklären?

Was ist Party Animals?

Einen guten Eindruck liefert der etwa zweiminütige Trailer, der allein schon wegen seines Humors einen Blick wert ist:

2:04 Party Animals erklärt, was ihr in dem flauschigen Party-Prügler alles anstellt

Aber wir wollen Party Animals auch kurz selbst vorstellen: Es handelt sich um eine Art Platform Fighter, bei dem ihr gegen andere Spielerinnen und Spieler antretet und versucht, ihnen in verschiedenen Arenen und Spielmodi den Garaus zu machen. Dazu schubst ihr sie von einem Boot ins eisige Wasser, werft sie in ein schwarzes Loch, oder verpasst ihnen einen Schlag mit einem Riesenlolli.

Das Ganze ist allem Anschein nach ein kurzweiliges Party-Spiel, das wohl mit einer Gruppe Freunden am meisten Spaß macht, aber wahrscheinlich keine tiefergehenden Mechaniken wie erlernbare Skills bietet.

Warum ist das so beliebt?

Mit absoluter Sicherheit ist diese Frage natürlich nicht zu beantworten. Doch fallen mehrere Aspekte auf, die womöglich zur Beliebtheit von Party Animals beitragen:

Der Humor: Wenn ihr den Trailer oben gesehen habt, wisst ihr, dass sich Party Animals kein Stück ernst nimmt und auf viel Humor setzt. Schon allein die niedlichen (aber gewalttätigen) Tiere in ihren Kostümen sind sicher für viele Spielerinnen und Spieler ein Highlight.

Wenn ihr den Trailer oben gesehen habt, wisst ihr, dass sich Party Animals kein Stück ernst nimmt und auf viel Humor setzt. Schon allein die niedlichen (aber gewalttätigen) Tiere in ihren Kostümen sind sicher für viele Spielerinnen und Spieler ein Highlight. Die Gummiball-Physik: Schon allein die Art, in der sich die Charaktere bewegen und durch die Gegend geschleudert werden, kann für ziemlich lustige Situationen sorgen. Das beweisen auch Spiele wie Human: Fall Flat, Gang Beasts oder Fall Guys.

Schon allein die Art, in der sich die Charaktere bewegen und durch die Gegend geschleudert werden, kann für ziemlich lustige Situationen sorgen. Das beweisen auch Spiele wie Human: Fall Flat, Gang Beasts oder Fall Guys. Zugänglichkeit: In Party Animals geht es wahrscheinlich nicht übermäßig kompetitiv zu, es gibt keine Ranglisten oder Meta-Waffen, noch braucht ihr besondere Fähigkeiten. Mit der Aussicht, einfach nur eine Runde Spaß zu haben, schreckt man wohl kaum jemanden ab.

Ob Party Animals zum Release dann wirklich ein Steam- oder Twitch-Hit wird, muss sich noch zeigen. Das Potenzial sollte aber da sein.

Was haltet ihr von Party Animals? Spielt ihr gerne Party-Spiele mit einer Gruppe von Freunden, oder lässt euch der Titel kalt? Schreibt es gerne in die Kommentare!