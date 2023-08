Im Remake von Stronghold gibt's eine ganz neue Kampagne, in der ihr alte Feinde trefft

Die Definitive-Edition von Stronghold soll einiges für Einzelspieler-Burgfans zu bieten haben.

Erinnert ihr euch noch an die Schlange Beauregard? Nein, das ist nicht die aus dem Dschungelbuch! Egal. Wenn ihr den Namen korrekt zuordnen könnt, seid ihr in diesem Artikel goldrichtig, denn dann gehört ihr offenbar zu den Fans der alten Stronghold-Teile.

Die Stronghold: Definitive Edition hat für euch einiges an Nostalgie im Gepäck. Wie das Entwicklerteam von Firefly im Zuge der gamescom 2023 (alle Infos zu unserem Messe-Programm) angekündigt hat, wird es eine brandneue Kampagne geben, die alte Serienschurken zurückbringt.

Einen taufrischen Trailer anlässlich dieser Ankündigung gibt es ebenfalls, schaut ihn euch ruhig erstmal an:

14 neue Missionen mit alten Tugenden

Keine Sorge: Die alten Militär- und Wirtschafts-Kampagnen werden euch nicht genommen. Nach wie vor könnt ihr also das originale Stronghold-Gefühl samt aller alten Missionen wiederaufleben lassen.

Unter dem Titel The Juwel Campaign liefert die Definitive-Edition aber auch 14 neue Missionen. Darin geht's in das englische Hinterland, um die entführte Verwandschaft von Sir Longarm zu retten. Zeitlich spielt das Geschehen parallel zur Militär-Kampagne. Die Missionen sollen sich bewusst an Veteranen richten, die eine Herausforderung suchen.

Auch alte Feinde kehren zurück. Wie wir eingangs bereits verraten haben, gibt sich unter anderem die Schlange Beauregard die Ehre. Aber auch die allseits beliebte Ratte de Puce taucht wieder auf. Wieder einmal gilt es, den beiden schmierigen Zeitgenossen die Rüstung zu zerbeulen.

Wenn ihr noch mehr über die jüngsten Ankündigungen zur Stronghold: Definitive Edition erfahren wollt, könnt ihr euch auf YouTube noch ein neu erschienenes Q&A-Video der Entwickler anschauen - oder ihr lest unsere spannenden Artikel. Ach, wieso nicht gleich beides?!

Gefällt euch die Aussicht auf 14 neue Kampagnen-Missionen in der Stronghold: Definitive Edition? Hofft ihr außer der Ratte und der Schlange noch auf die Rückkehr weiterer Erzrivalen aus eurer Zeit als Burgherr oder -frau? Freut ihr euch ganz allgemein auf das Remake oder seid ihr angesichts der nur rudimentär aufgehübschten Optik eher skeptisch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!