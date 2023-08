Ab sofort könnt ihr Stronghold: Definitive Edition bei Steam kostenlos testen

Der Wolf und die Ratte feiern natürlich ebenfalls ihr Comeback in der Definitive Edition.

Anfang November 2023 öffnet das neue, alte Stronghold mit seiner Definitive Edition die Burgtore. Wer bereits jetzt einmal zur Probe Burgen erbauen und diese gegen Wolf, Ratte und Schlange verteidigen möchte, dem bietet sich dank der kostenlosen Demo auf Steam die Chance dazu.

Was beinhaltet die Demo?

Groß ist das für euch bereitete Spielfeld nicht, aber dennoch ausreichend, um einen ordentlichen Eindruck von den Veränderungen zu bekommen. Ihr dürft zwei Missionen der von damals schon bekannten Kampagne spielen - jeweils im Schwierigkeitsgrad eurer Wahl.

Was sind die Hauptänderungen der Definitive Edition?

Allen voran ist hier die Grafik zu nennen. Die Entwickler überholen den inzwischen veralteten Look zwar nicht grundlegend, aber fügen neue Details, höher aufgelöste Texturen und Modelle sowie eine stimmigere Beleuchtung ein.

Daneben wird die Musik neu aufgelegt. Verantwortlich hierfür ist der Serienveteran Robert L. Euvino.

Neben der schickeren Optik, schöner klingenden Musik und bereits inhaltlich von einst vertrauten Elementen soll die Definitive Edition allerdings auch neue Inhalte liefern.

1:35 Stronghold. Definitive Edition zeigt im Trailer, wie sich die Grafik des Klassikers verändert

Das sind die neuen Inhalte:

Eine komplett neue Kampagne mit insgesamt 14 Missionen.

10 neue Eroberungs-Missionen, in denen ihr historische Burgen angreift oder verteidigt. Darunter Warwick, Dunnottar und Marksburg.

Es gibt eine bessere Multiplayer-Integration über Steam.

Steam Workshop wird unterstützt, für stets frische Community-Inhalte.

Verbesserte Benutzeroberfäche

Modernisierte Steuerung

Neue Multiplayer-Karten

Mit der Demo will Firefly zudem mehr bieten als eine Gelegenheit für Fans, sich den aktuellen Stand des Remasters anzuschauen. Der Entwickler will auch Feedback sammeln, damit sie im Endspurt vielleicht noch den einen oder anderen Wunsch der Spieler berücksichtigen können.

Worum geht es in Stronghold?

Falls ihr das Original nicht kennt, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, was euch in Stronghold erwartet: Im Kern ist der Titel eine Mischung aus Aufbau- und Wirtschaftssimulation, in der ihr eine Burg erbaut. Diese verteidigt ihr mit rekrutierten Truppen gegen Angreifer oder geht zum Angriff über und belagert die Burgen eurer Feinde.

Es gibt eine große, kampfgetriebene Story-Kampagne, aber auch rein wirtschaftliche Spiele sowie die Möglichkeit, in einem Karteneditor ganz eigene Missionen zu erstellen.

11:52 Stronghold kriegt ein Remake und Maurice hat es gespielt!

Wie ihr euch sicher denken könnt, freut sich einer von uns ganz besonders auf das neue Stronghold, nämlich Maurice. Er durfte die aufpolierte Version des Strategieklassikers sogar schon spielen. Was er zu dem bisher Gesehenen sagt, zeigt euch das obige Video.

Und? Seid ihr schon dabei eure Schwerter zu schärfen, die Bögen zu bespannen und den Lederpanzer einzufetten? Reichen euch die Verbesserungen im optischen Bereich oder hättet ihr euch hier mehr erhofft? Habt ihr die Demo bereits ausprobiert? Seid ihr enttäuscht, dass nicht gleich auch der Nachfolger Crusader enthalten ist? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!